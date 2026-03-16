Petrișor Peiu a precizat că toate aceste amendamente însumează mai puţin de 2 miliarde de lei.

”Avem un amendament pentru revenirea la scutirea de CASS, pentru mamele aflate în îngrijirea copilului, pentru personal monahal, pentru veterani şi văduve de război, şi pentru foştii deţinuţi politici. Mai avem un amendament pentru refacerea sumei pentru bursele elevilor şi studenţilor, încă unul pentru revenirea la programul Masă Sănătoasă, pentru copiii în şcoli, şi încă unul pentru refacerea sumelor pentru sporul de doctorat”, a anunţat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, la Parlament.

Petrișor Peiu a mai precizat că propune suplimentarea veniturilor de la Banca Națională a României prin transferul sumelor corespunzătoare impozitului specific datorat bugetului de stat.

”Menţionez că în proiectul înaintat de guvern este prevăzută o scădere nenormală, nenaturală şi neexplicată a veniturilor de la Banca Naţională către bugetul de stat, de la 4 miliarde şi ceva de lei anul trecut, la vreo 2 miliarde şi un pic anul acesta, adică o reducere la jumătate a acestor venituri, ceea ce, repet, este nerealist, necredibil şi nejustificat. Şi atunci propunem suplimentarea acelor sume ca să existe spaţiu fiscal în interiorul aceluiaşi deficit bugetar pentru amendamentele pe care noi le depunem”, a explicat Peiu.

Petrișor Peiu a prezentat luni un buget alternativ, subliniind că formațiunea propune scăderea veniturilor statului cu 20,9 miliarde de lei și reducerea cheltuielilor cu 21,2 miliarde de lei, ceea ce ar conduce la un deficit bugetar cu 200 de milioane de lei mai mic decât cel propus de guvern.

” Astăzi, cu o întârziere de nedescris şi nemaivăzută în ultimii 35 de ani, va începe dezbaterea bugetului pentru anul 2026. Guvernul Bolojan pare a fi tot timpul cu un pas în urmă, nici măcar acum nu au venit cu o soluţie pentru criza carburanţilor, pentru a veni şi a propune măcar plafonarea, scăderea TVA-ului sau reducerea accizei. AUR a depus încă de săptămâna trecută o iniţiativă legislativă care vizează reducerea TVA-ului, dar vedem că cei de la guvernare nu sunt interesaţi de sub nicio culoare să vină şi în sprijinul românilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefan Avrămescu.

Petrișor Peiu a criticat public bugetul actual, afirmând că, în contextul dezbaterilor economice intense, prezentarea unui buget „mincinos” denotă lipsă de responsabilitate și seriozitate din partea coaliției de guvernare.

Acesta a explicat că AUR a venit cu un buget alternativ, bazat pe o altă filozofie a construcției bugetare, menită să echilibreze povara între populație, firme și stat.

”Zicem că trebuie să se facă o reducere şi de la cheltuielile cu personalul, o reducere de la cheltuielile cu bunurile şi serviciile, şi de asemenea o reducere de la cheltuielile de investiţii din fonduri naţionale”, a spus liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Petrișor Peiu a explicat că AUR propune reducerea cotei standard de TVA de la 21% la 19% și a cotei reduse de la 11% la 9%, ceea ce ar determina o scădere a veniturilor bugetare cu 13,7 miliarde de lei. De asemenea, formațiunea susține scutirea de impozit pentru locuința de domiciliu de până la 150 de metri pătrați, măsură care ar reduce veniturile bugetare cu încă 9,8 miliarde de lei.

”În schimb, propunem interzicerea deductibilităţii cheltuielilor de consultanţă, management şi drept de proprietate intelectuală, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra veniturilor de 3,2 miliarde de lei. Propunem revenirea la scutirea de CASS pentru mame, veterani şi văduve de război, foşti deţinuţi politici şi personal monahal. Un impact de 600 de milioane la venituri”, a mai spus Peiu. ”Mai propunem indexarea pensiilor cu 5%, cu un impact asupra cheltuielilor de 7,9 miliarde de lei. După care propunem reduceri de cheltuieli cu personalul cu 5%. Asta înseamnă rata de ieşire naturală din sistem, adică impactul asupra aparatului bugetar va fi că pleacă cei care se pensionează sau care, Doamne fereşte, au alte motive pentru plecarea din sistem şi nu se angajează nimeni în loc. Un impact de reducere a cheltuielilor cu 8,4 miliarde de lei, reducere a cu 10% a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, dar şi a unor cheltuieli pentru achiziţia de echipamente, un impact de reducere a cheltuielilor cu 11,5 miliarde de lei şi reducerea investiţiilor din surse naţionale. Nu ne atingem de cele din finanţări din fonduri europene, cu un impact de 9,2 miliarde de lei”, a spus Petrişor Peiu.

Petrișor Peiu a declarat că AUR propune, în ansamblu, o reducere a veniturilor statului cu 20,9 miliarde de lei și o diminuare a cheltuielilor cu 21,2 miliarde de lei, ceea ce ar conduce la un deficit bugetar de 127,5 miliarde de lei, cu 200 de milioane mai mic decât cel propus de guvern.

El a explicat că principiul care stă la baza bugetului alternativ al AUR este împărțirea costurilor generate de criza economică între stat, cetățeni și firme, astfel încât povara să nu cadă exclusiv pe populație și mediul de afaceri. Potrivit lui Peiu, statul trebuie și el să-și ajusteze dimensiunea și să devină „mai subțire”, aceasta fiind diferența fundamentală între filosofia bugetară a guvernului și cea a formațiunii de opoziție.

Petrișor Peiu a declarat luni că formațiunea nu a purtat discuții formale cu PSD privind bugetul, dar au avut loc consultări informale cu diverși membri ai partidului, în cadrul cărora s-au clarificat amendamentele propuse de ambele părți. Peiu a menționat că așteaptă o discuție oficială pentru a decide dacă AUR va susține restul amendamentelor PSD și a subliniat că un amendament al AUR se suprapune cu propunerea PSD privind scutirea de CASS pentru categoriile vulnerabile. Totodată, liderul senatorilor AUR a afirmat că, în prezent, nu există intenția de a depune o moțiune de cenzură.

”Nu am avut discuţii formale cu PSD. Discuţii informale cu diverşi oameni din PSD au avut loc, dar nu am avut discuţii formale pe acest subiect”, a răspuns Peiu. El a precizat că în discuţiile informale cei de la PSD i-au întrebat desprea amendamentele depuse. ”Ne-au întrebat ce amendamente depunem. Noi i-am întrebat ce amendamente au depus ei. Eu, de exemplu, aseară l-am sunat pe domnul Câciu şi l-am întrebat ce amendamente au depus, ce surse de finanţare au prevăzut. I-am spus ce facem noi”, a declarat Petrişor Peiu. ”PSD are mai multe amendamente. Unul dintre ele se suprapune cu ceea ce şi noi am depus, şi anume scutirea de CASS pentru tinerele mame, pentru văduve şi veterani de război, pentru foşti deţinuţi politici şi pentru personalul monahal. (..) Aşteptăm să avem o discuţie cu ei, dacă vor să susţinem restul amendamentelor, să le spunem ce amendamente avem şi noi şi care necesită susţinere. Dacă vom ajunge la votul final, o să avem o strategie care să nu lase nedreptatea în continuare în societatea românească în privinţa CASS-ului”, a mai spus Peiu.

Petrișor Peiu a explicat că depunerea unei moțiuni de cenzură ar fi prematură în contextul dezbaterii legii bugetului, deoarece respingerea bugetului echivalează cu demisia guvernului, făcând o moțiune redundantă.

De asemenea, Peiu a menționat că AUR ar putea sprijini amendamentele PSD, cum ar fi ajutorul one-off pentru pensionari, dacă în schimb PSD ar lua în considerare continuarea programului „Masă Sănătoasă” pentru elevi, fără a fi afectate aceste măsuri.