Începând cu luna mai 2026, bursele sociale pentru studenți vor fi extinse printr-un program finanțat din fonduri europene, astfel încât aproximativ 10.000 de beneficiari suplimentari vor primi câte 925 de lei lunar, a anunțat ministrul Educației, Mihai Dimian, în contextul reducerilor bugetare din sistemul de învățământ.

Bursele sociale reprezintă una dintre principalele forme de sprijin financiar pentru studenți, iar extinderea acestora prin fonduri europene vizează direct creșterea accesului la educație pentru tinerii din medii vulnerabile. Începând cu luna mai, aproximativ 10.000 de studenți vor primi lunar suma de 925 de lei, după ce au fost selectați de universități în cadrul celei de-a doua etape a programului finanțat de Uniunea Europeană.

Până în prezent, aproximativ 25.000 de studenți beneficiau deja de burse sociale acordate de la bugetul de stat. Odată cu implementarea noii scheme de finanțare, aceste burse sunt transferate pe linie europeană, ceea ce permite universităților să utilizeze fondurile bugetare economisite pentru alte categorii de burse.

Listele finale cu noii beneficiari urmează să fie publicate la finalul lunii aprilie, iar numărul total al studenților sprijiniți va ajunge la aproape 40.000. Decizia este justificată de autorități prin necesitatea de a compensa pierderile suferite de studenți în urma modificărilor legislative recente, care au redus accesul la sprijin financiar pentru o parte semnificativă a acestora.

Extinderea burselor sociale are loc într-un context dificil pentru sistemul de educație, marcat de reduceri bugetare semnificative. Noile reglementări adoptate la nivel guvernamental au condus la o scădere de aproximativ 40% a bugetului total alocat burselor, în principal din cauza schimbării formulei de calcul și a redistribuirii resurselor.

În paralel, criteriile de acordare a burselor au devenit mai restrictive. Bursele sociale sunt plătite exclusiv în perioadele de activitate academică, respectiv în timpul cursurilor și sesiunilor de examene, fiind eliminate plățile din vacanțele intersemestriale și perioada de vară.

De asemenea, studenții care urmează programe cu taxă nu mai sunt eligibili pentru aceste burse, iar viitorii profesori au înregistrat o scădere semnificativă a sprijinului financiar, cu aproximativ 1.500 de lei mai puțin față de anul precedent. Aceste modificări au generat presiuni suplimentare asupra studenților, în special asupra celor din categorii vulnerabile.

În acest context, Ministerul Educației mizează pe atragerea fondurilor europene pentru a reechilibra sistemul de burse sociale și pentru a reveni la nivelul de sprijin existent înainte de reducerile bugetare.

„Deci sunt 25.000 care au primit până acum burse sociale, direct de la bugetul de stat și de acum vor primi din proiectul european, rămânând suma respectivă în utilizarea universităților pentru alte tipuri de burse. În plus față de cei aproximativ 25.000 de studenți care au primit până acum burse sociale, alți aproximativ 10.000 vor primi începând cu luna mai. Este o măsură concretă și se ajunge, în final, la o sumă totală, pe acest an, cam la nivelul anului anterior, înainte de tăiere, cu un număr de burse crescute”, a subliniat Mihai Dimian.

Potrivit oficialului, valoarea totală a finanțării europene se ridică la aproximativ 60 de milioane de euro, sumă care ar trebui să acopere extinderea programului și să atenueze efectele reducerilor bugetare.

Datele oficiale privind bugetul educației pentru anul 2026 indică o reducere de aproximativ 14% comparativ cu anul precedent. Ministerul Educației și Cercetării dispune de un buget de 57,3 miliarde de lei, cu aproape 3 miliarde de lei mai puțin față de începutul anului 2025.

Această alocare bugetară reprezintă mai puțin de jumătate din nivelul stabilit prin legislația în vigoare, ceea ce amplifică dificultățile instituțiilor de învățământ în menținerea programelor de sprijin pentru studenți.

În acest context, utilizarea fondurilor europene pentru bursele sociale devine o soluție esențială pentru susținerea accesului la educație, însă rămâne dependentă de capacitatea administrativă a universităților și de continuitatea finanțărilor externe.