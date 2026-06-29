România, în fața unor reforme sociale ample. Strategia UE vizează salariile, protecția socială și reducerea sărăciei

Noua Strategie a Uniunii Europene pentru combaterea și prevenirea sărăciei aduce în prim-plan necesitatea unor reforme ample în statele membre, inclusiv în România. Documentul este analizat în contextul în care peste 5,2 milioane de români se aflau, în 2025, în risc de sărăcie sau excluziune socială. Blocul Național Sindical consideră că măsurile europene trebuie însoțite de schimbări profunde în domeniul salariilor, locuirii și protecției sociale. Sindicatele au anunțat, luni, 29 iunie, că vor transmite Comisiei Europene o serie de amendamente la proiectul strategiei.

Noua strategie europeană schimbă abordarea privind combaterea sărăciei, punând accent pe factorii care generează vulnerabilitatea economică și socială, iar reformele propuse urmăresc intervenții asupra pieței muncii, salariilor și serviciilor publice.

Într-un comunicat transmis luni, 29 iunie, Blocul Național Sindical (BNS) salută publicarea proiectului primei Strategii europene dedicate combaterii și prevenirii sărăciei. Confederația apreciază că documentul identifică principalele cauze structurale care alimentează fenomenul și propune măsuri orientate spre reducerea dezechilibrelor sociale și economice.

Analiza europeană evidențiază că, în numeroase state membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, evoluția salariilor nu a ținut pasul cu majorarea costului vieții. În același timp, inflația ridicată, extinderea formelor atipice de angajare, creșterea numărului contractelor pe durată determinată și utilizarea muncii part-time involuntare au diminuat puterea de cumpărare și au amplificat fenomenul sărăciei în rândul persoanelor încadrate în muncă.

Potrivit BNS, documentul european confirmă rolul esențial al negocierilor colective în stabilirea unor salarii apropiate de costurile reale ale vieții. De asemenea, strategia arată că statele membre în care contractele colective de muncă acoperă un număr mai mare de salariați înregistrează niveluri mai reduse ale sărăciei în muncă.

În acest context, confederația sindicală apreciază că România trebuie să consolideze dialogul social și să ofere sindicatelor și organizațiilor patronale un rol mai consistent în elaborarea politicilor salariale și sociale.

Locuințele, protecția copiilor și serviciile sociale sunt incluse printre prioritățile strategiei europene

Proiectul strategiei europene extinde intervenția și asupra altor domenii considerate esențiale pentru reducerea sărăciei, de la accesul la locuințe până la integrarea serviciilor sociale și medicale.

Documentul acordă o atenție deosebită accesului populației la locuințe decente și accesibile, reducerii sărăciei în rândul copiilor, dezvoltării unor servicii sociale și medicale integrate și sprijinirii persoanelor vârstnice pentru a putea trăi independent cât mai mult timp.

Strategia reafirmă, totodată, importanța sindicatelor și a organizațiilor societății civile în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor publice destinate combaterii sărăciei.

BNS atrage atenția că România continuă să se numere printre statele Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate ale riscului de sărăcie și excluziune socială. Din acest motiv, aplicarea viitoarei strategii europene ar putea determina modificări importante atât în legislația muncii, cât și în sistemul de protecție socială și în politicile privind locuirea.

Confederația consideră că atingerea obiectivelor europene va necesita reforme legislative și instituționale ample, orientate spre reducerea inegalităților și îmbunătățirea nivelului de trai.

Pe lângă direcțiile generale prevăzute de strategia europeană, organizația sindicală propune o serie de măsuri concrete care ar trebui implementate în România.

Printre prioritățile identificate de BNS se află aplicarea efectivă a principiului salariului minim adecvat, astfel încât acesta să reflecte costurile unui trai decent. Totodată, organizația solicită modificarea legislației privind dialogul social pentru extinderea negocierilor colective și creșterea gradului de acoperire a contractelor colective de muncă.

Sindicatele susțin și reformarea sistemului de asistență socială prin digitalizarea și automatizarea acordării beneficiilor pentru persoanele eligibile, extinderea fondului de locuințe sociale și dezvoltarea unor programe dedicate familiilor vulnerabile.

O altă propunere vizează transformarea Garanției pentru Copii într-o prioritate bugetară, astfel încât fiecare copil să beneficieze de acces la hrană, educație și servicii medicale de calitate.

Blocul Național Sindical anunță că va transmite Comisiei Europene o serie de amendamente la proiectul strategiei, prin care urmărește consolidarea rolului partenerilor sociali și îmbunătățirea calității politicilor publice.

Printre propuneri se regăsesc recunoașterea explicită a sindicatelor ca furnizori de servicii sociale, introducerea unor criterii privind calitatea locurilor de muncă finanțate din fonduri europene și evaluarea reală a implicării sindicatelor în elaborarea strategiilor naționale de combatere a sărăciei.

Confederația mai solicită eliminarea stagiilor și internshipurilor neplătite, precum și implicarea obligatorie a partenerilor sociali în dezvoltarea viitoarelor sisteme de pensii bazate pe mai mulți piloni.

În analiza transmisă odată cu prezentarea amendamentelor, președintele BNS subliniază că simpla acordare a unor beneficii sociale nu poate rezolva problema sărăciei.

„Reducerea sărăciei nu poate fi realizată exclusiv prin acordarea de beneficii sociale. Sunt necesare salarii care să permită un nivel de trai decent, locuri de muncă stabile și de calitate, locuințe accesibile și servicii publice eficiente”, a declarat Dumitru Costin.

Acesta apreciază că noua Strategie europeană de combatere a sărăciei oferă un cadru important de acțiune pentru toate statele membre, însă avertizează că rezultatele vor depinde de modul în care fiecare stat va transforma obiectivele asumate în măsuri concrete și reforme aplicate. În ceea ce privește România, BNS consideră că amânarea acestor schimbări nu mai reprezintă o opțiune, având în vedere provocările sociale și economice cu care se confruntă o parte importantă a populației.