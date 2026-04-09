Rezultate simulare Bacalaureat 2026. Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat a avut loc în perioada 23 – 26 martie 2026 și a fost organizată în 1.364 de unități de învățământ. Rezultatele arată o îmbunătățire generală a performanțelor elevilor, notele obținute fiind mai mari decât cele înregistrate la simularea din 2025 la toate materiile.

Participarea candidaților a variat în funcție de probă, potrivit datelor înregistrate de Ministerul Educației. La limba și literatura română au participat peste 114.600 de elevi, comparativ cu peste 101.000 în 2025. La proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie, au fost peste 113.100 de participanți, față de peste 99.900 în anul anterior.

La proba la alegere a profilului sau specializării au participat peste 111.100 de elevi, în creștere față de peste 98.300 în 2025. La limba și literatura maternă au fost peste 6.100 de participanți, comparativ cu peste 5.500 în anul precedent.

Procesul de evaluare a implicat realizarea a 778.464 de evaluări ale lucrărilor, în condițiile în care fiecare lucrare este evaluată de minimum două ori și, în anumite situații, de până la patru ori, dacă apare o diferență mai mare de un punct între evaluatori.

„În total, au fost realizate 778.464 de evaluări cu aproximativ 13% mai mult decât la simulările probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat 2025, când au fost realizate, în total, 688.808 de evaluări într-o perioadă similară (o lucrare are minimum 2 evaluări, maximum 4, în cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între cei doi evaluatori iniţiali)", a transmis Ministerul Educației într-un comunicat.

Rezultatele au fost comunicate inspectoratelor școlare județene și Inspectoratului Școlar al Municipiului București, urmând să fie transmise mai departe către școlile de proveniență ale elevilor.

Analiza rezultatelor evidențiază procente mai ridicate ale notelor de promovare în comparație cu anul anterior. La limba și literatura română, procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 77,23%, față de 66,84% în 2025, iar 6,56% dintre elevi au obținut note între 9 și 10.

La disciplina obligatorie a profilului, procentul notelor de minimum 5 a fost de 64,48%, ușor peste nivelul de 63,28% din 2025, iar 9,06% dintre elevi au obținut note între 9 și 10.

La proba la alegere a profilului și specializării, procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 73,69%, comparativ cu 69,46% în 2025. Această probă a inclus discipline precum Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, Biologie vegetală și animală, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie și Sociologie. În cadrul acestei probe, 19,33% dintre elevi au obținut note între 9 și 10.

La limba maternă, procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 86,56%, în creștere față de 82,5% în 2025, iar 13,89% dintre elevi au obținut note între 9 și 10.

Lucrările scrise ale elevilor se află în unitățile de învățământ în care au fost susținute probele. Profesorii care predau disciplinele respective au acces la lucrările elevilor din clasele lor, iar conducerile școlilor vor pune la dispoziția cadrelor didactice borderourile de evaluare transmise de Ministerul Educației prin inspectoratele școlare. Aceste documente vor fi utilizate în procesul de vizualizare a lucrărilor de către candidați.