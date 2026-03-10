Ilie Bolojan a anunțat marți, într-o postare publicată pe Facebook, că Guvernul va depune la Curtea Constituțională (CCR) argumentele în sprijinul celor patru măsuri contestate de Avocatul Poporului.

Premierul a precizat că Avocatul Poporului are dreptul constituțional de a sesiza Curtea Constituțională. În același timp, el a arătat că este prima dată în ultimii trei ani când această prerogativă este exercitată.

„Vom depune la Curtea Constituţională argumentele în susţinerea celor patru măsuri contestate de Avocatul Poporului în pachetul de reformă administrativă. Avocatul Poporului are dreptul constituţional să facă o asemenea sesizare, dar este prima dată în ultimii trei ani când exercită această prerogativă”, a scris, marţi, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Potrivit șefului Executivului, măsurile contestate fac parte din pachetul de reformă administrativă adoptat de Guvern. Premierul a explicat că aceste prevederi urmăresc creșterea disciplinei administrative și bugetare, dar și îmbunătățirea funcționării instituțiilor publice.

Prima măsură contestată se referă la posibilitatea ca un funcționar public să poată lucra, în regim parțial, la două primării de comună.

Ilie Bolojan a explicat că în multe localități mici nu există suficientă activitate pentru ca anumite posturi să fie ocupate cu normă întreagă. În același timp, unele primării au dificultăți în a găsi personal calificat pentru anumite funcții.

„În multe localităţi mici, un funcţionar nu are de lucru cu normă întreagă. Altora le este greu să îşi găsească oameni calificaţi pe anumite posturi. Un urbanist, de exemplu, nu are ce face cu normă întreagă la o primărie mică. Soluţia propusă încearcă să reducă cheltuielile de personal, fără să afecteze activitatea primăriilor, şi să permită angajarea de personal calificat în mediul rural, pentru a oferi servicii mai bune cetăţenilor”, a explicat premierul.

A doua măsură contestată introduce obligația ca și cumpărătorul unui imobil sau al unui mijloc de transport să prezinte certificat de atestare fiscală.

Până acum, această obligație revenea doar vânzătorului. Ilie Bolojan a explicat că măsura are scopul de a încuraja plata obligațiilor fiscale înainte de realizarea unor achiziții importante.

„Până acum, doar vânzătorul avea această obligaţie. Este de bun-simţ ca un cumpărător care are bani pentru achiziţii importante să îşi plătească obligaţiile faţă de comunitate înainte de a face noi investiţii”, apreciază Ilie Bolijan.

A treia prevedere se referă la posibilitatea ca primăriile sau Agenția pentru Inspecție Socială să rețină până la o treime din anumite prestații sociale în cazul în care beneficiarii au datorii către autoritățile publice.

Premierul a argumentat că această măsură urmărește echilibrul dintre drepturile și obligațiile cetățenilor față de comunitate.

„Este corect ca un cetăţean să primească ajutoare, dar să nu contribuie deloc la funcţionarea şi dezvoltarea comunităţii în care locuieşte? Este în regulă să ai doar drepturi, fără să te achiţi de minime obligaţii?”, se întreabă prim-ministrul.

O altă prevedere contestată la Curtea Constituțională se referă la suspendarea permisului de conducere pentru persoanele care nu plătesc amenzile de circulație într-un termen stabilit.

Ilie Bolojan a explicat că doar aproximativ 40% dintre amenzile rutiere sunt plătite în România. Potrivit acestuia, șase din zece persoane sancționate nu își achită amenzile.

Premierul a arătat că problema nu este legată doar de pierderile bugetare. El a subliniat că neplata amenzilor reduce eficiența măsurilor de disciplinare a traficului.

„De ce este necesară? În România se încasează doar 40% dintre amenzile de circulaţie. Deci 6 din 10 persoane amendate nu plătesc. Nu este vorba doar despre sume importante pierdute de la buget. Este vorba despre eficienţa diminuată a unor măsuri de disciplinare a traficului în ţara cu cel mai mare număr de accidente rutiere cu victime din Uniunea Europeană. Cine rămâne mereu nepedepsit se va simţi liber să încalce legea din nou”, a mai explicat premierul.

În finalul mesajului, Ilie Bolojan a afirmat că este convins că măsurile contestate nu încalcă prevederile constituționale.

„Eu cred cu tărie că aceste măsuri nu încalcă prevederi constituţionale, ci reprezintă opţiuni de politici publice menite să crească disciplina administrativă şi bugetară, dar şi siguranţa cetăţenilor. Nu putem avea o administraţie mai bună şi o ţară mai sigură fără să creăm şi condiţiile necesare, inclusiv în legislaţie, pentru asta”, apreciază Ilie Bolojan.

Avocatul Poporului a sesizat vineri Curtea Constituțională în legătură cu prevederi din ordonanța de urgență adoptată de Guvern pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale.

Actul normativ prevede, printre altele, reducerea a mii de posturi din administrația publică.

Potrivit sesizării trimise Curții Constituționale, unele prevederi ar putea încălca mai multe principii constituționale. Printre acestea se numără principiul securității juridice, dreptul de proprietate privată, protecția socială a cetățenilor și protecția persoanelor cu handicap.

De asemenea, sesizarea invocă posibila restrângere a exercițiului unor drepturi și libertăți prevăzute în Constituție.