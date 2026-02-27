Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a adoptat o ordonanță de urgență prin care fondul de burse pentru studenți rămâne înghețat și în 2026 la nivelul stabilit în decembrie 2025. Decizia afectează atât bursele sociale, cât și bursele de studiu, și vine într-un context tensionat, marcat de proteste repetate în universități și de lipsa unui ministru plin al Educației după demisia lui Daniel David.

Măsura consolidează politica de austeritate aplicată în învățământul superior și menține presiunea financiară asupra studenților, în special a celor proveniți din medii vulnerabile.

Conform deciziei adoptate în ședința de Guvern, valoarea costului standard utilizat pentru calculul fondului de burse și protecție socială rămâne identică cu cea din decembrie 2025. Practic, în anul universitar 2025–2026 și pe parcursul lui 2026, cuantumul burselor nu va fi actualizat în raport cu inflația sau cu evoluția salariului minim.

Această plafonare înseamnă o pierdere reală de putere de cumpărare pentru studenți, în condițiile în care cheltuielile cu chiria, utilitățile, transportul și materialele de studiu au crescut constant.

„O altă modificare are în vedere menținerea fondului de burse pentru studenți la nivelul anului precedent. Astfel, în anul 2026, valoarea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială și valoarea burselor se mențin la nivelul lunii decembrie 2025”, a transmis Guvernul.

Una dintre cele mai controversate modificări vizează modul de calcul al fondului de burse. Începând cu anul universitar 2025–2026, acesta nu mai este raportat la salariul minim brut, ci la salariul minim net.

Această schimbare tehnică a generat o scădere de aproximativ 40% a sumelor disponibile pentru burse, potrivit estimărilor din sistemul universitar.

Noile reguli introduc criterii de eligibilitate mai dure:

Studenții la taxă nu mai sunt eligibili pentru burse.

Studenții din familii defavorizate primesc doar bursa socială minimă.

Bursa socială minimă este stabilită la 925 de lei pe lună.

Pentru mulți studenți, bursa reprezintă principala sau chiar singura sursă de venit. Programul academic încărcat face dificilă obținerea unui loc de muncă stabil, iar eliminarea sau reducerea sprijinului financiar crește riscul abandonului universitar.

„Noi nu avem cum să muncim din cauza programului pe care îl avem. Ei trebuie să gândească că noi suntem viitorul, ar trebui să investească noi. Este foarte importantă bursa pentru mine pentru că asta e venitul meu, din asta trăiesc până la urmă. Îmi doresc să fac un trai bun în România. Dar trebuie să fiu susținută de către Guvern”, a spus o studentă la un protest de la începutul acestei luni.

Nemulțumirile nu vizează doar bursele. Studenții reclamă:

creșterea taxelor universitare până la 3.500 de lei;

eliminarea sau reducerea facilităților de transport;

diminuarea cu 50% a sporului de doctorat.

Premierul Ilie Bolojan, care asigură interimatul la Ministerul Educației după plecarea lui Daniel David, a argumentat că sporul pentru doctorat nu reprezintă o practică întâlnită în mod frecvent în statele vest-europene și că sistemul trebuie eficientizat bugetar.