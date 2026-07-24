Serviciile pentru companii și-au revenit în luna mai, dar rămân sub nivelul de anul trecut. IT-ul și transporturile au susținut creșterea

Serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor au înregistrat o evoluție pozitivă în luna mai față de aprilie, însă comparația cu aceeași perioadă a anului trecut indică în continuare un recul. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că cifra de afaceri a crescut cu peste 3% de la o lună la alta, impulsionată în special de sectorul IT, producția cinematografică și transporturi. Cu toate acestea, pe ansamblul primelor cinci luni din 2026, activitatea din domeniu rămâne sub nivelul consemnat în 2025.

Potrivit INS, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a crescut în luna mai 2026 comparativ cu aprilie, atât ca serie brută, cu 3,5%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 3,2%.

Evoluția pozitivă a fost susținută în principal de activitățile de servicii informatice și tehnologia informației, care au consemnat un avans de 10,2%, urmate de activitățile de producție cinematografică, video, programe de televiziune, difuzare și transmitere de programe, cu o creștere de 5,6%. De asemenea, transporturile au înregistrat un plus de 3,3%, iar categoria „alte servicii furnizate în principal întreprinderilor” a avansat cu 0,9%. Singurul sector aflat în scădere față de luna precedentă a fost cel al comunicațiilor, unde cifra de afaceri s-a redus cu 0,5%.

Deși luna mai a adus o revenire față de aprilie, raportarea la aceeași perioadă a anului trecut indică o evoluție mai puțin favorabilă.

INS arată că cifra de afaceri din serviciile de piață prestate întreprinderilor a scăzut cu 1,2% ca serie brută și cu 1% ca serie ajustată față de mai 2025.

Declinul anual a fost determinat în principal de reducerea activității în categoria altor servicii furnizate întreprinderilor (-4,8%), de scăderea transporturilor (-1,8%) și de diminuarea activităților de producție cinematografică, video și televiziune (-0,2%).

Pe de altă parte, două domenii au continuat să afișeze rezultate peste nivelul de anul trecut. Serviciile informatice și din tehnologia informației au crescut cu 5%, iar comunicațiile au înregistrat un avans de 4,1%, confirmând reziliența acestor segmente în contextul încetinirii activității economice.

Bilanțul cumulat pentru perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026 rămâne negativ.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor s-a redus cu 2,7% ca serie brută și cu 3,3% ca serie ajustată în funcție de sezonalitate și de numărul de zile lucrătoare.

Scăderile au fost generate în special de:

activitățile de transport (-3,6%);

alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (-3,1%);

serviciile informatice și din tehnologia informației (-2,7%).

În schimb, comunicațiile au rămas pe creștere, cu un avans de 2%, iar activitățile de producție cinematografică, video și televiziune au consemnat o majorare de 1,5% în primele cinci luni ale anului.

Datele INS arată că serviciile pentru întreprinderi au recuperat o parte din terenul pierdut în luna mai, însă evoluția anuală și cea cumulată indică faptul că sectorul încă resimte încetinirea activității economice.

În timp ce domenii precum IT-ul și comunicațiile continuă să genereze creșteri și să susțină piața serviciilor, transporturile și alte servicii destinate mediului de afaceri rămân sub presiune, ceea ce explică menținerea indicatorilor generali în teritoriu negativ la nivelul întregului an de până acum.