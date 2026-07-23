Românii își reduc cheltuielile. Serviciile pentru populație au intrat în declin, potrivit INS

Serviciile prestate populației au continuat să încetinească în România, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Deși luna mai a adus o revenire față de aprilie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și cu primele cinci luni din 2025, sectorul rămâne pe minus. Cele mai afectate domenii sunt jocurile de noroc, restaurantele, hotelurile și serviciile de înfrumusețare, în timp ce agențiile de turism sunt printre puținele activități care înregistrează creșteri.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a crescut în luna mai 2026 cu 12,9% față de aprilie, ca serie brută. După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, avansul a fost însă de numai 0,9%, ceea ce indică o evoluție mult mai moderată.

Comparativ cu luna mai 2025, situația este însă mai puțin favorabilă. Cifra de afaceri din acest sector a fost cu 7,6% mai mică în serie brută și cu 8,9% mai redusă în seria ajustată sezonier. De asemenea, în perioada ianuarie – mai 2026, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu 9,2% în serie brută și cu 8% în seria ajustată față de aceeași perioadă din anul trecut.

Față de luna aprilie, hotelurile și restaurantele au înregistrat cea mai mare creștere, de 17,2%, urmate de activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor, cu un avans de 11,8%. Serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare au crescut cu 8,9%, iar activitățile de spălare și curățare a articolelor textile și a produselor din blană au avansat cu 7,5%. Singurul domeniu care a înregistrat un recul față de luna precedentă a fost cel al jocurilor de noroc și al activităților recreative, unde cifra de afaceri a scăzut cu 2,9%.

Raportat la luna mai a anului trecut, însă, tabloul se schimbă. Hotelurile și restaurantele au înregistrat o scădere de 9,4%, serviciile de înfrumusețare au coborât cu 10,3%, iar activitățile de jocuri de noroc și recreative au consemnat cel mai sever recul, de 21,6%.

În contrast cu evoluția negativă din majoritatea sectoarelor, agențiile de turism și tur-operatorii continuă să afișeze rezultate solide.

Comparativ cu luna mai 2025, cifra de afaceri din acest domeniu a crescut cu 31,4%, iar în primele cinci luni ale anului avansul a fost de 20,5%. Tot pe plus s-au situat și activitățile de spălare și curățare a articolelor textile și a produselor din blană, care au consemnat o creștere anuală de 6,6%, deși pe ansamblul perioadei ianuarie – mai au rămas în ușor declin, cu 3,2%.

Statisticile INS arată că tendința de scădere a serviciilor prestate populației persistă de mai multe luni consecutive. Graficul publicat de instituție indică faptul că, după evoluții pozitive în prima parte a anului 2025, ritmul anual de creștere a intrat pe teritoriu negativ începând din august anul trecut, iar în luna mai 2026 indicatorul ajustat sezonier a rămas la minus 8,9%.

Datele au fost calculate potrivit metodologiei INS privind indicii de volum ai cifrei de afaceri și reflectă evoluția serviciilor de piață prestate direct populației, inclusiv activitățile hotelurilor și restaurantelor, agențiilor turistice, serviciilor de înfrumusețare, spălătoriilor și activităților recreative. Începând cu anul 2026, colectarea datelor statistice se realizează conform noii clasificări CAEN Rev.3, însă seriile de date sunt publicate în continuare astfel încât să permită comparabilitatea indicatorilor în perioada de tranziție.