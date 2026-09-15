Absențele pot afecta nota la purtare. Ce trebuie să știe elevii la începutul anului școlar

Elevii din România pot avea media la purtare redusă din cauza absențelor nemotivate în anul școlar 2026-2027. Statutul elevului și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) stabilesc condițiile pentru aplicarea acestei măsuri. Motivarea absențelor se face pe baza documentelor justificative sau, în anumite limite, a unei cereri scrise. Actele trebuie depuse în cel mult șapte zile calendaristice de la întoarcerea elevului la cursuri.

Absențele sunt consemnate în catalog de profesori la fiecare oră de curs, după verificarea prezenței, iar participarea la ore este luată în considerare la evaluarea conduitei elevului pe durata anului școlar.

Atunci când un elev lipsește din motive medicale, justificarea se poate face cu acte eliberate de medicul școlar, de medicul de familie sau de un medic specialist. Sunt acceptate adeverințele și certificatele medicale, precum și foile de externare ori scrisorile medicale emise de unitatea sanitară în care a fost internat elevul.

Pentru motivarea absențelor, aceste documente trebuie vizate de cabinetul medical școlar sau de medicul de familie care păstrează în evidență fișa medicală ori carnetul de sănătate al elevului.

Regulamentul permite justificarea unui număr limitat de absențe prin cerere scrisă, fără ca pentru fiecare dintre acestea să fie necesare documente medicale.

Potrivit ROFUIP, citat de Digi24, pe această cale pot fi motivate cel mult 40 de ore de curs pe parcursul unui an școlar. Se aplică însă și o limită pentru fiecare disciplină: absențele astfel justificate nu pot reprezenta mai mult de 20% din totalul orelor alocate acesteia.

Solicitarea se adresează învățătorului, profesorului pentru învățământul primar sau dirigintelui și are nevoie de avizul prealabil al directorului școlii. Elevii care au împlinit 18 ani pot depune cererea în nume propriu.

Documentele justificative trebuie aduse în maximum șapte zile calendaristice de la reluarea cursurilor de către elev. Depășirea acestui termen face ca absențele respective să rămână nemotivate.

În cazul minorilor, părintele sau reprezentantul legal prezintă personal actele învățătorului, profesorului pentru învățământul primar ori dirigintelui. Absențele sunt motivate în ziua în care sunt depuse documentele, iar școala păstrează actele pe durata anului școlar.

Pentru participarea la cantonamente, competiții sportive, olimpiade, concursuri școlare sau profesionale și mobilități educaționale, motivarea absențelor se face potrivit unor reguli specifice.

Consecințele absențelor nemotivate asupra evaluării la purtare diferă în funcție de nivelul de învățământ și de numărul orelor la care elevul nu a participat.

În învățământul primar, calificativul la purtare este diminuat gradual pentru fiecare 20 de absențe nemotivate înregistrate pe parcursul unui an școlar.

Pentru elevii de gimnaziu și liceu, acumularea a 20 de absențe nemotivate din totalul orelor de studiu atrage reducerea mediei anuale la purtare cu un punct. Măsura se aplică pentru fiecare grup de 20 de absențe nemotivate.

Media anuală la purtare se reduce cu un punct și atunci când numărul absențelor nemotivate ajunge la 20% din orele prevăzute într-un an școlar pentru o disciplină sau pentru un modul de specialitate.

Absențele nemotivate pot afecta și acordarea burselor școlare. Efectele depind de categoria bursei și de condițiile prevăzute în metodologia aplicabilă anului școlar 2026-2027.