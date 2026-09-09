Elevii și profesorii au parte de un weekend prelungit în luna octombrie! Când începe prima vacanță din anul școlar 2026-2027

Un weekend prelungit îi așteaptă pe elevi și profesori în luna octombrie, iar veștile bune nu se opresc aici. La doar câteva săptămâni după începerea școlii, copiii vor avea parte de o nouă pauză. Calendarul anului școlar 2026-2027 aduce mai multe zile libere și schimbări importante pentru elevi.

Elevii și profesorii vor avea parte de un weekend prelungit la începutul lunii octombrie deoarece luni, 5 octombrie, nu se organizează cursuri. Data marchează Ziua Internațională a Educației, iar activitatea didactică va fi reluată marți, 6 octombrie, potrivit structurii anului școlar 2026-2027 aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Astfel, elevii vor fi liberi de sâmbătă, 3 octombrie, până luni, 5 octombrie inclusiv. Ordinul privind structura anului școlar prevede că în data de 5 octombrie, cu ocazia Zilei internaționale a educației, nu se organizează cursuri. Cum această dată cade într-o zi de luni în 2026, pauza de la sfârșitul săptămânii se prelungește cu încă o zi.

Cursurile vor fi reluate marți, 6 octombrie, însă elevii nu vor avea mult de așteptat până la următoarea perioadă liberă. Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 este programată chiar în luna octombrie, după încheierea primului modul de învățare.

Anul școlar a început luni, 7 septembrie, iar primul modul de cursuri se va încheia vineri, 23 octombrie. Vacanța de toamnă este programată în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie, astfel că elevii vor reveni la școală luni, 2 noiembrie.

A doua perioadă de cursuri se va desfășura până marți, 22 decembrie 2026. Ulterior, elevii vor intra în vacanța de iarnă, programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Cursurile vor fi reluate luni, 11 ianuarie 2027, odată cu începerea celui de-al treilea modul.

Pentru majoritatea elevilor, anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri, împărțite în cinci module și cinci perioade de vacanță. Cursurile au început pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027.

Există însă excepții pentru anumite clase. Pentru elevii claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și cu frecvență redusă, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 4 iunie 2027. În cazul clasei a VIII-a, anul școlar are 35 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 11 iunie 2027.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027. Acestea sunt incluse în numărul total de săptămâni de cursuri și, prin urmare, eliminarea lor nu ar fi redus durata anului școlar.

O altă perioadă liberă este vacanța stabilită la nivelul fiecărui județ și al municipiului București. Aceasta va fi programată într-una dintre cele trei perioade cuprinse între 15 februarie și 7 martie 2027.

Decizia este luată după consultarea elevilor, părinților și cadrelor didactice la nivelul unităților de învățământ. Pentru predictibilitate, școlile au avut obligația de a comunica elevilor și părinților, până la 1 aprilie 2026, structura detaliată a anului școlar și opțiunile stabilite pentru elementele flexibile ale calendarului.

Ministerul Educației a precizat că, în urma consultării publice, intervalul pentru vacanța stabilită la nivel județean a fost extins de la două la trei variante, acestea incluzând și ultimele două săptămâni ale lunii februarie.

În ceea ce privește propunerea ca anul școlar să înceapă pe 15 septembrie și să se încheie pe 15 iunie, autoritățile au explicat că menținerea celor 36 de săptămâni de cursuri ar fi dus, în realitate, la prelungirea anului școlar până pe 25 iunie 2027. O asemenea modificare ar fi presupus și decalarea cu o săptămână a examenelor naționale din 2027, inclusiv a Evaluării Naționale și a examenului de Bacalaureat.