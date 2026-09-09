Ce beneficii primesc elevii în anul școlar 2026-2027? Burse școlare și ajutor pentru navetiști

Odată cu începutul anului școlar 2026-2027, elevii și părinții trebuie să fie atenți la două facilități importante: transportul gratuit cu trenul și bursele școlare. CFR Călători ne explică regulile pentru călătoriile fără plată, în timp ce Ministerul Educației ne arată condițiile pentru bursele de merit și sumele propuse.

Odată cu începerea noului an școlar 2026-2027, CFR Călători le reamintește elevilor și părinților că aceștia beneficiază de facilități pentru transportul feroviar pe tot parcursul anului școlar. Elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat pot călători gratuit cu trenul, în anumite condiții și pe baza documentelor care atestă calitatea de elev.

Elevii beneficiază de bilete de călătorie gratuite în traficul intern, la toate categoriile de trenuri, respectiv Regio (R), InterRegio (IR) și InterCity (IC), la clasa a II-a. În cazul trenurilor cu regim de rezervare, tariful de rezervare este, de asemenea, gratuit. Aceștia pot beneficia și de abonamente lunare gratuite, cu un număr nelimitat de călătorii, la clasa a II-a, pentru toate categoriile de trenuri.

În cazul în care aleg să călătorească la o clasă superioară sau în vagoane de dormit ori cușetă, elevii trebuie să achite integral diferențele tarifare și tariful de rezervare aferent.

Pentru emiterea biletelor și abonamentelor lunare gratuite, elevii trebuie să prezinte carnetul sau legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, care să conțină numele, prenumele și CNP-ul. În cazul în care nu dispun de aceste documente, poate fi prezentată o adeverință emisă de unitatea de învățământ, conform modelului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 810/2023.

Biletele gratuite pot fi procurate de la casele de bilete din stațiile de cale ferată și de la agențiile de voiaj CFR Călători. Acestea pot fi obținute și online sau de la automatele de bilete amplasate în stații, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar, obținut după confirmarea și validarea calității de elev la casele de bilete. În cazul elevilor care urcă în tren din stații în care nu există case de bilete, biletele gratuite pot fi emise și de personalul de tren.

Abonamentele lunare gratuite pot fi obținute de la casele de bilete din stațiile de cale ferată și de la agențiile de voiaj CFR Călători. Acestea pot fi procurate și online, prin aplicația companiei, fiind descărcabile pe telefon sub forma unui cod QR cu elemente dinamice, precum și de la automatele de bilete CFR Călători. Și în acest caz este necesar ID-ul de elev valabil pentru anul școlar, obținut după confirmarea și validarea calității de elev la casele de bilete.

Pentru călătoriile efectuate până la 30 septembrie 2026, inclusiv, biletele și abonamentele gratuite pentru elevi pot fi obținute pe baza carnetului sau legitimației de elev ori a adeverinței școlare vizate pentru anul școlar 2025-2026. Începând cu 1 octombrie 2026, documentele trebuie să fie vizate pentru anul școlar 2026-2027.

La verificarea legalității călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul gratuit valabil, în original sau sub forma codului QR în cazul documentelor digitale. Este necesar un document de identitate, precum cartea de identitate, pașaportul, permisul de ședere sau permisul de conducere. Pentru elevii cu vârsta sub 14 ani poate fi prezentat certificatul de naștere, în original sau copie.

În lipsa unui document de identitate, poate fi prezentat carnetul sau legitimația de elev, însă numai dacă documentul conține fotografia elevului și CNP-ul. Elevii care nu pot prezenta documentele necesare sunt considerați călători fără bilet sau abonament și vor fi taxați potrivit legislației în vigoare. În acest caz se aplică tarifele de taxare în tren, care sunt mai mari decât cele practicate la casele de bilete.

CFR Călători precizează că informații suplimentare despre facilitățile acordate elevilor și studenților pot fi consultate pe site-ul companiei, în secțiunea dedicată traficului intern și reducerilor pentru elevi și studenți.

Pentru informații privind circulația trenurilor, pasagerii pot apela numărul 0219521, INFO CFR, destinat traficului intern. Informațiile pot fi obținute și la numerele de telefon ale stațiilor CFR, publicate pe site-ul companiei, în secțiunea „Informații telefonice”.

Călătorii pot verifica și în timp real situația unui tren prin aplicația „Trenul Meu”. Prin introducerea numărului exact al trenului în secțiunea indicată și selectarea opțiunii „Informații tren”, utilizatorii pot afla date despre opriri, eventuale întârzieri, durata staționării în următoarea gară și ora estimată de sosire.

Pe site-ul CFR sunt disponibile camere web din mai multe gări importante, printre care București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și Constanța. Acestea oferă informații privind orele de sosire și plecare ale trenurilor. Situația circulației poate fi verificată și în secțiunea „Mers tren trafic intern” de pe site-ul CFR Călători sau direct prin intermediul personalului companiei din stații.

Anul școlar 2026-2027 a început luni, iar părinții și elevii sunt interesați să afle care sunt regulile pentru acordarea burselor de merit. Pentru noul an școlar, cuantumul bursei de merit este prevăzut într-un proiect de act normativ care nu a fost încă aprobat de Guvern. Potrivit proiectului Ministerului Educației, suma propusă este de 450 de lei pe lună, aceeași valoare stabilită oficial pentru anul școlar 2025-2026.

Conform metodologiei-cadru aflate în vigoare, bursa de merit este destinată elevilor din învățământul gimnazial, liceal și profesional. În cazul elevilor de gimnaziu și liceu, bursa se acordă pentru cel mult 15% dintre elevii fiecărei clase, cu condiția ca aceștia să fi obținut o medie generală de cel puțin 9,00 în anul școlar anterior.

Numărul beneficiarilor se stabilește prin rotunjirea în sus a rezultatului obținut prin aplicarea procentului de 15% la numărul total de elevi din clasă. În același timp, beneficiază de bursă și elevii care au aceeași medie cu ultimul elev inclus în procentul de 15%.

Un criteriu important este și comportamentul școlar. Pentru a primi bursa de merit, elevul trebuie să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior.

Bursa de merit se acordă la propunerea profesorului diriginte și nu este necesară depunerea unei cereri de către elev sau părinte. Pentru elevii din clasele a VI-a până la a XII-a, listele cu propunerile pentru acordarea bursei trebuie transmise secretariatului unității de învățământ în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor.

Există și situații speciale în cazul elevilor de clasa a IX-a. Cei admiși fără susținerea Evaluării Naționale, pe baza unor performanțe deosebite obținute la olimpiade naționale sau la competiții internaționale recunoscute, pot primi bursa de merit suplimentar față de limita de 15% stabilită pentru clasă.

Pentru elevii de clasa a V-a se aplică o regulă diferită, deoarece aceștia nu au o medie anuală din anul școlar anterior pe baza căreia să poată fi stabilit clasamentul. Bursa de merit se acordă în funcție de media obținută în primele două intervale de cursuri din anul școlar în curs, cu condiția ca aceasta să fie de cel puțin 9,00. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Listele cu elevii de clasa a V-a care beneficiază de bursă sunt stabilite în luna ianuarie a anului calendaristic următor. Plata începe în luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, și continuă până la finalul cursurilor din acel an școlar.

Și pentru elevii de clasa a IX-a există un criteriu specific. În cazul acestora, bursa de merit se acordă în funcție de media de admitere în învățământul liceal sau profesional, care trebuie să fie de cel puțin 9,00. Pentru anumite profiluri vocaționale, precum cele artistic, sportiv, teologic sau militar, metodologia stabilește reguli specifice pentru calcularea mediei de admitere.

Potrivit proiectului Ministerului Educației și notei de fundamentare, pentru anul școlar 2026-2027 sunt propuse o bursă de merit de 450 de lei pe lună, o bursă socială de 300 de lei pe lună, o bursă tehnologică de 300 de lei pe lună și o bursă de 700 de lei pe lună pentru mamele minore reintegrate în sistemul de învățământ. Primele trei cuantumuri sunt menținute la nivelul celor din anul școlar 2025-2026. Ministerul precizează că aceste valori au fost aprobate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP), în ședința din 28 iulie 2026.

Bursele se plătesc lunar, în data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. În situația în care data de 20 este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare anterioară.

Pentru anul școlar 2026-2027, prima listă a beneficiarilor trebuie transmisă de unitățile de învățământ către inspectoratele școlare până la data de 20 octombrie. În cazul elevilor care îndeplinesc condițiile pentru bursă încă de la începutul anului școlar, plata drepturilor aferente lunii septembrie și momentul efectiv al primei plăți trebuie urmărite în funcție de calendarul administrativ stabilit pentru acest an școlar.

În cazul elevilor de clasa a V-a, procedura este diferită, deoarece beneficiarii sunt stabiliți abia în luna ianuarie, iar plata începe în februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie.

Bursele pot fi plătite prin transfer bancar sau în numerar, în funcție de situație, iar unitatea de învățământ nu poate impune deschiderea unui cont la o anumită bancă.

Elevii trebuie să fie atenți și la numărul absențelor nemotivate. Potrivit metodologiei-cadru, dacă un elev acumulează cel puțin 10 absențe nemotivate într-o lună, acesta nu primește bursa de merit pentru luna respectivă. Regula se aplică lunar și nu presupune pierderea automată a bursei pentru întregul an școlar. Suspendarea dreptului este valabilă pentru luna în care a fost atins pragul de 10 absențe nemotivate.

Există însă o excepție în cazul absențelor motivate medical. Dacă pragul de 10 absențe a fost atins sau depășit din motive medicale, elevul sau părintele trebuie să prezinte documentele necesare pentru motivarea absențelor în termen de șapte zile de la reluarea activității elevului. În această situație, dreptul la bursă poate fi restabilit.

Un alt aspect important pentru familii este posibilitatea cumulării burselor. Bursa de merit poate fi acordată împreună cu bursa socială, iar metodologia permite și cumularea cu bursa tehnologică, în situațiile în care elevul îndeplinește condițiile pentru fiecare dintre formele de sprijin.