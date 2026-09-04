Magistrala 6 de metrou avansează. Cât au săpat cele două TBM-uri și în ce stadiu sunt stațiile spre Aeroportul Otopeni?

Magistrala 6 de metrou face noi pași spre Aeroportul Henri Coandă. Cele două utilaje TBM au săpat deja mii de metri de tunel, în timp ce stațiile prind contur. Metrorex a prezentat stadiul lucrărilor din luna august.

Lucrările la Magistrala 6 de metrou, care va asigura legătura dintre București și Aeroportul Internațional Henri Coandă, au înregistrat noi progrese în luna august. Metrorex a prezentat vineri, 4 septembrie, stadiul lucrărilor pe cele două secțiuni ale proiectului, inclusiv evoluția forajelor, a stațiilor și a structurilor de rezistență.

Pe Secțiunea Sud, tronsonul 1 Mai – Tokyo, structura de rezistență a ajuns la un nivel general de realizare de 75%. Cele două utilaje TBM care execută tunelurile au continuat lucrările de excavare.

TBM „Sfânta Maria” a excavat până la 31 august 3.243 de metri liniari de tunel și a montat 2.158 de inele. Utilajul mai are de parcurs 428 de metri liniari până la viitoarea stație Expoziției. TBM „Sfânta Ana” a excavat 2.823 de metri liniari și a instalat 1.877 de inele, ajungând la limita viitoarei stații Piața Montreal.

La stația Tokyo au fost excavați peste 109.600 de metri cubi de pământ și turnați mai mult de 48.200 de metri cubi de beton. Structura de rezistență este realizată în proporție de 76%. La Aeroport Băneasa, unde au fost turnați peste 33.000 de metri cubi de beton, procentul de realizare a structurii a ajuns la 85%.

La Gara Băneasa au fost finalizați toți cei 136 de piloți plastici, iar excavările au depășit 53.600 de metri cubi. Structura de rezistență este realizată în proporție de 79%. La Piața Montreal, lucrările au inclus operațiuni de mentenanță și pregătiri pentru străpungerea realizată de TBM „Sfânta Ana”, iar structura a ajuns la 84%.

Stația Expoziției are un grad de realizare de 87% a structurii de rezistență. Aici au fost excavați peste 107.500 de metri cubi de pământ și turnați mai mult de 48.100 de metri cubi de beton. La Pajura, excavările au depășit 36.100 de metri cubi, iar cantitatea de beton turnată a trecut de 31.200 de metri cubi, structura fiind realizată în proporție de 64%.

În stația existentă 1 Mai continuă lucrările pentru joncțiunea cu Magistrala 4. Metrorex a precizat că acestea presupun relocarea unor utilități neprevăzute și execuția elementelor structurale. Pe Linia 2 Nord au fost realizați 31 de pereți mulați, iar lucrările au inclus excavarea a peste 3.300 de metri cubi și turnarea a peste 8.000 de metri cubi de beton. Gradul de realizare a structurii de rezistență este de 51% pe Linia 1 și 47% pe Linia 2.

Pe Secțiunea Nord, tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni, structura de rezistență are un grad general de realizare de 31,29%.

La viitoarea stație Paris au continuat lucrările de deviere a utilităților, execuția pereților mulați și excavarea platformei de lucru. Structura de rezistență este realizată în proporție de 30%. La stația Bruxelles, lucrările au vizat devierile de utilități și execuția pereților mulați necesari pentru realizarea puțului de lansare a TBM, iar procentul de realizare a structurii a ajuns la 22%.

Stația Otopeni are un grad de realizare de 54%. În luna august au continuat lucrările la structura de rezistență, inclusiv cofrarea și turnarea plăcii superioare la Accesul B, armarea acesteia la Accesul A și hidroizolarea rosturilor. Totodată, a fost finalizată excavația top-down la nivelul mezaninului și a început turnarea plăcii intermediare.

La stația Ion I.C. Brătianu, structura de rezistență este realizată în proporție de 71,64%. Aici au continuat lucrările de cofrare, armare și turnare a pereților casetă și a stâlpilor de la vestibul, precum și hidroizolarea și turnarea radierului la Accesul B și armarea pereților interiori la Accesul A.

La viitoarea stație Aeroport Otopeni, gradul de realizare a structurii de rezistență este de 48%. Lucrările au continuat la pereții mulați și stâlpii centrali de la Accesul C, precum și la hidroizolarea și execuția pereților casetă. În paralel, au fost efectuate lucrări de betonare de egalizare și săpături la nivelul intermediar.

Magistrala 6 este proiectată să lege rețeaua de metrou din București de Aeroportul Henri Coandă, printr-un traseu care include 12 stații. Proiectul este împărțit în Secțiunea Sud, între 1 Mai și Tokyo, și Secțiunea Nord, între Tokyo și Aeroportul Otopeni.