Ce se întâmplă cu programul „Laptele și cornul” în 2027. Situația diferă de la o școală la alta

Programele prin care elevii primesc alimente la școală continuă și în anul 2026, însă nu sunt disponibile în toate unitățile de învățământ din România. Laptele și cornul sunt distribuite în continuare în cadrul programului guvernamental, iar aproximativ 450 de școli beneficiază de programul „Masă sănătoasă”. În alte instituții există inițiative proprii, în timp ce numeroși elevi nu primesc nicio gustare sau masă în timpul orelor. Părinții trebuie să solicite informații direct de la școala copilului.

Laptele și cornul continuă să fie oferite elevilor prin programul guvernamental destinat distribuirii produselor lactate și de panificație, însă aplicarea acestuia diferă considerabil între școli și județe.

Programul este criticat de mai mulți ani din cauza cantităților mari de alimente care nu sunt consumate. Inițiatorii unor proiecte legislative susțin că produsele distribuite nu mai corespund preferințelor actuale ale copiilor și că, după mai mult de zece ani de funcționare, sistemul generează risipă alimentară.

Numeroși elevi refuză laptele și produsele de panificație, iar alimentele care nu sunt ridicate sau consumate ajung să fie aruncate. Deși programul continuă să existe, modul de organizare și distribuire nu este uniform la nivel național.

Programul „Masă sănătoasă” funcționează în 2026 în aproximativ 450 de unități de învățământ din România și prevede acordarea unei mese calde sau a unui pachet alimentar.

Valoarea zilnică a hranei este limitată la 16,5 lei pentru fiecare beneficiar. Programul nu este însă disponibil tuturor elevilor, deoarece școlile trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a fi incluse, iar numărul unităților participante este limitat.

În numeroase cazuri, sprijinul alimentar este acordat doar copiilor proveniți din familii cu venituri reduse. Beneficiarii sunt selectați pe baza unor criterii administrative, care nu reflectă întotdeauna situația și necesitățile reale ale elevilor.

Diferențele dintre școlile din România sunt considerabile, deoarece unele unități din mediul urban oferă zilnic mâncare caldă, în timp ce altele nu asigură niciun produs alimentar.

Un raport recent privind derularea programelor de alimentație școlară arată că, în peste 60% dintre cazurile în care este oferită o masă caldă, mâncarea este deja rece în momentul servirii. Situația este pusă pe seama lipsei echipamentelor necesare pentru încălzirea alimentelor și a infrastructurii necorespunzătoare.

În alte unități de învățământ, distribuirea hranei este suspendată de mai mulți ani din cauza neînțelegerilor cu furnizorii sau a fondurilor insuficiente. Inspectoratele școlare încearcă să rezolve aceste probleme, însă măsurile sunt aplicate într-un ritm lent.

Numeroase școli nu dispun de cantine funcționale și nici de suficienți angajați pentru pregătirea, distribuirea și servirea alimentelor în condiții corespunzătoare.

Din acest motiv, tot mai multe unități de învățământ contractează firme externe de catering. Această soluție majorează costurile și limitează posibilitatea școlilor de a controla direct calitatea mâncării oferite elevilor.

Inspectoratele școlare derulează demersuri pentru remedierea deficiențelor, dar problemele nu au fost soluționate în toate unitățile. Părinții nu au primit nici un calendar clar referitor la extinderea programelor de alimentație școlară.

Informațiile despre alimentele oferite elevilor trebuie solicitate separat de la fiecare unitate de învățământ, deoarece programele și condițiile de acordare diferă de la o școală la alta.

Unii părinți pregătesc zilnic pachetul copilului, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare în bugetul familiei. Alții renunță la posibilitatea unei mese calde în timpul orelor și organizează mesele copilului în funcție de programul de acasă.

Lipsa predictibilității afectează în special familiile cu venituri reduse, care se bazau pe sprijinul alimentar pentru a-și putea trimite copiii la școală. Părinții reclamă diferențele dintre unitățile de învățământ și solicită Ministerului Educației să comunice informații clare despre funcționarea și extinderea programelor.

În absența unui sistem disponibil în toate școlile, fiecare familie trebuie să găsească propriile soluții pentru alimentația copilului. Elevii suportă direct efectele lipsei unui program alimentar predictibil.

Specialiștii în nutriție susțin că asigurarea unei mese echilibrate la școală ar putea contribui la îmbunătățirea performanțelor elevilor și la reducerea absenteismului. Diferențele dintre unitățile de învățământ se vor menține în lipsa unui program național aplicat în mod unitar.