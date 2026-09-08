Londra schimbă direcția în relația cu Israelul. Măsura care vizează bunurile din Cisiordania

Marea Britanie urmează să anunțe marți o interdicție comercială privind bunurile fabricate în așezările israeliene din Cisiordania ocupată. Măsura a fost confirmată de un ministru de rang înalt și face parte din demersurile Guvernului britanic de susținere a soluției cu două state.

Anunțul vine la șase săptămâni după preluarea noii funcții de către ministrul de externe Ed Miliband. Săptămâna trecută, acesta a declarat că analizează o posibilă schimbare a politicii Marii Britanii față de Israel.

Miliband a precizat, de asemenea, că urma să prezinte în Camera Comunelor o declarație referitoare la Israel și la restricțiile comerciale.

Noul prim-ministru britanic, Andy Burnham, aflat la rândul său în funcție din luna iulie, a discutat luni cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. În timpul convorbirii, Burnham a subliniat „importanța soluției cu două state”, formulare considerată o referire la posibile sancțiuni, potrivit celor relatate de Reuters.

Miliband a afirmat săptămâna trecută că proiectul israelian de colonizare E1, din Cisiordania, ar traversa teritorii pe care palestinienii le revendică pentru viitorul lor stat. Potrivit ministrului britanic, dezvoltarea proiectului ar pune în pericol perspectiva unei soluții bazate pe existența a două state.

Întrebat despre modul concret în care ar urma să fie aplicată interdicția comercială, ministrul pensiilor, Pat McFadden, nu a oferit detalii. Oficialul a confirmat însă că ministrul de externe urmează să prezinte poziția Guvernului în Parlament în cursul zilei de marți.

„Secretarul de externe va face o declarație în fața Parlamentului mai târziu astăzi”, a declarat McFadden pentru Times Radio.

Acesta a explicat și motivul pentru care Guvernul britanic consideră situația mai urgentă, făcând referire la intensificarea activității de colonizare israeliană din ultima perioadă.

„Motivul pentru care pericolul a devenit mai urgent este din cauza activității extinse de așezare din ultimele săptămâni și luni.”

Organizațiile Națiunilor Unite și majoritatea guvernelor, inclusiv cel britanic, consideră așezările israeliene din Cisiordania ilegale potrivit dreptului internațional. Acestea tratează, de asemenea, Cisiordania drept un teritoriu aflat sub ocupație militară israeliană.

Poziția Israelului este diferită. Autoritățile israeliene susțin că statutul teritoriului este unul disputat, nu unul de teritoriu ocupat. Israelul afirmă totodată că populația evreiască are un drept istoric asupra acestui teritoriu.

Disputa privind statutul Cisiordaniei și dezvoltarea așezărilor israeliene reprezintă una dintre problemele centrale legate de perspectiva unei soluții cu două state. Guvernul britanic își leagă noua abordare față de Israel de obiectivul declarat de a sprijini această soluție.

Biroul prim-ministrului israelian și Ministerul israelian de Externe nu au oferit imediat un răspuns solicitărilor de comentarii privind anunțul așteptat din partea Marii Britanii.