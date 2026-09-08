Salariile Metrorex, sub semnul întrebării. Avertismentul transmis de conducerea companiei

Plata salariilor angajaților Metrorex ar putea fi amânată, după ce compania a fost informată că nu mai beneficiază de fonduri de la bugetul de stat până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2026.

Directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, a declarat pentru Club Feroviar că nealocarea compensației pentru luna septembrie poate afecta atât plata drepturilor salariale, cât și obligațiile companiei către bugetul de stat.

„Efectele imediate ale nealocării subvenției/ compensației pentru luna septembrie 2026 conturează premise și riscuri de acordare cu întârziere a drepturilor salariale pentru angajații Metrorex. În aceeași măsură va fi afectată și achitarea obligațiilor de plată către bugetul consolidat de stat aferente drepturilor salariale, situație față de care până în prezent cu toate limitările bugetare, Metrorex și-a onorat obligațiile în termenele prevăzute de lege”, a declarat Mariana Miclăuș la solicitarea Club Feroviar.

Directorul general al Metrorex a subliniat și importanța serviciului public de transport cu metroul, în condițiile în care capacitatea fizică a arterelor de transport de suprafață este restrânsă. La aceasta se adaugă creșterea numărului de călători care utilizează metroul odată cu începerea anului școlar și a celui universitar, începând cu luna octombrie.

„Acest rol vital se asigură și se realizează în condiții permanente de siguranță prin prestațiile personalului angajat al Metrorex SA”, a mai spus șefa Metrorex.

Președintele Unitatea – Sindicatul Liber din Metrou, Marian Artimon, a transmis, la rândul său, un mesaj către membrii de sindicat în care avertizează că angajații Metrorex nu își vor primi vineri lichidarea. Liderul sindical solicită aprobarea de urgență a bugetului companiei printr-un Memorandum adoptat de Guvern.

„Am primit acea adresă de la administrația Metrorex care spune că, din păcate, nu ni s-a deschis alocarea de subvenție pentru luna septembrie. Aceasta nu s-ar fi întâmplat dacă toți cei care ar trebui să aibă grijă de metrou, pe linia administrativă mă refer, și-ar fi făcut la timp treaba și-ar fi înțeles că, așa cum este legea bugetului din acest an, Metroex-ul nu va reuși să-și facă un buget care să poată fi aprobat. Și atunci trebuia să aplice legea și să facă un Memorandum. Toți cei care ați dormit sunteți vinovați pentru faptul că oamenii nu-și vor primi vineri banii. Dar mai aveți o șansă. Joi este ședință de guvern. Faceți tot ceea ce trebuie să faceți, astfel încât guvernul să aprobe bugetul Metrorex prin memorandum, cum au reușit cei de la CFR Infrastructură”, a explicat Marian Artimon.

Liderul sindical susține că pentru CFR Călători se încearcă aplicarea unei soluții similare, însă, potrivit acestuia, compania dispune de bani proveniți din încasări. Artimon afirmă că problema Metrorex ar fi trebuit anticipată după trecerea celor 150 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat.

„Noi nu am reușit să avem grijă de ce se va întâmpla după 150 de zile de la aprobarea legii bugetului, că nu vom avea buget și nu vom primi subvenții”, spune el.

Marian Artimon acuză, de asemenea, o subfinanțare a companiei și face referire la sumele alocate Metrorex în ultimii ani. „Anul trecut, Guvernul Bolojan a dat mai puțin 350 de milioane. Anul acesta, 40-50. Numai dacă ne-ar da banii de anul trecut (am ieși la liman –n.red.), nu mai zicem 2025, 2026, 2024, 2023, 2021, 2020”.

Președintele sindicatului critică și modul în care conducerea companiei a gestionat problema bugetului și relația cu Ministerul Transporturilor. „Directorii, în loc să dea în judecată Ministerul sau să poarte discuții au stat și au așteptat, s-au certat cu AGA, s-au certat cu Ministerul prin hârtii. Atenție, domnilor! A început școala, oamenii au copii, au rate de plătit, nu puteți să-i faceți sclavi”, afirmă el.

Artimon indică și o serie de măsuri pe care angajații le-ar putea lua în cazul în care drepturile salariale nu sunt achitate. Printre acestea se numără efectuarea concediilor mai vechi, respectarea strictă a normelor de muncă și a regulilor de securitate și sănătate în muncă.

„Pentru că nu-i primesc, vor avea dreptul să facă ceea ce trebuie să facă. Să-și ia concediile mai vechi de 18 luni. Avem 11.000 de zile de concediu neacordat numai la mecanici. Să nu mai accepte să lucreze cu depășire de normă la mișcare, mai mult decât norma lunii. Să nu mai execute lucrări fără să fie îndeplinite normele de securitate, sănătate în muncă, normele de situații de urgență. Vom ajunge la ceea ce trebuie să facem. Să respectăm instrucțiile, să avem o grabă de exces de zel. Dacă oamenii până pe 15 nu-și vor primi banii, de pe 16 sunt liberi să facă ce doresc pentru că prea s-a bătut joc de metroul acesta în ultimii 2-3 ani”, afirmă el.

Club Feroviar a relatat anterior că Ministerul Transporturilor a transmis luni, 7 septembrie 2026, o adresă către conducerea Metrorex prin care a fost comunicată suspendarea alocării fondurilor de la bugetul de stat pentru companie. Documentul a fost transmis de directorul Direcției de Transport Feroviar din Ministerul Transporturilor, Mihaela Mocanu, către directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș.

Motivul indicat de minister este depășirea termenului de 150 de zile de la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2026. În acest interval, Metrorex trebuia să aibă aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

Legea bugetului de stat pe anul 2026 a fost adoptată de Parlament pe 20 martie, în ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Ulterior, actul normativ a fost supus controlului de constituționalitate, iar Curtea Constituțională a respins, pe 26 martie, obiecția de neconstituționalitate formulată de 28 de senatori din partea AUR. Legea nr. 43/2026 a fost ulterior promulgată și publicată în Monitorul Oficial nr. 242 din 27 martie 2026.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Metrorex pentru anul 2026 a generat dispute între ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, și directorul general al companiei, Mariana Miclăuș.

Conducerea Metrorex a elaborat mai multe variante ale proiectului de buget, însă acestea au fost respinse de Radu Miruță. Motivul invocat a fost nivelul prea ridicat al pierderilor estimate la finalul exercițiului financiar. În proiectul de buget pentru anul 2026 a fost prevăzută o subvenție de 761.490,00 mii lei, reprezentând 90% din suma solicitată. Potrivit

Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2025-2029, compensația sau subvenția necesară pentru asigurarea activității de transport de călători în anul 2026 este de 1.276.538,67 mii lei. Diferența dintre suma necesară potrivit contractului de servicii publice și valoarea inclusă în proiectul BVC 2026 este, astfel, de 515.048,67 mii lei.