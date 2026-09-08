Jaful de la Muzeul Renoir: Alarma a sunat la 5:48. Ce s-a întâmplat cinci minute mai târziu

Doi hoți sunt căutați de poliție în sudul Franței după ce au intrat prin efracție la un muzeu dedicat pictorului impresionist francez Auguste Renoir. Suspecții au furat patru opere de artă și au abandonat una dintre acestea în timp ce fugeau de la fața locului, informează BBC.

Potrivit primarului din Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, cei doi au fost identificați de camerele de supraveghere ale orașului în timp ce părăseau muzeul. „observați datorită camerelor de supraveghere video ale orașului… abandonând unul dintre tablourile furate”, a precizat edilul. Valoarea operelor sustrase este estimată la aproximativ 9 milioane de euro.

Furtul a avut loc pe Riviera Franceză și survine la mai puțin de un an după jaful de la Muzeul Luvru din Paris, unde au fost furate bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro, echivalentul a 76 de milioane de lire sterline și 104 milioane de dolari.

Printre obiectele sustrase de la Luvru s-au aflat un diamant și un colier cu smaralde pe care împăratul Napoleon i le-a oferit soției sale. Hoții au folosit atunci un lift mecanic furat, montat pe un vehicul, pentru a ajunge la muzeu de pe un balcon aflat în apropierea Senei.

Cei patru suspecți principali din acel caz au fost arestați, însă opt bijuterii prețioase nu au fost recuperate. Jaful de la Luvru a atras atenția asupra securității instituțiilor muzeale și a operelor de artă și obiectelor de valoare păstrate în acestea.

Europol a precizat într-un raport publicat luna trecută că hoții de artă din Europa comit tot mai multe jafuri violente. Potrivit raportului, infractorii se concentrează în special asupra aurului și bijuteriilor, iar unele dintre aceste atacuri sunt comise de oportuniști recrutați prin intermediul rețelelor de socializare.

În cazul Muzeului Renoir, alarma a fost declanșată marți dimineață, la ora locală 5:48, potrivit informațiilor transmise de Bryan Masson. Poliția a ajuns la muzeu cinci minute mai târziu, însă suspecții reușiseră deja să fugă.

Camerele de supraveghere i-au surprins pe cei doi în timp ce părăseau muzeul. În timpul fugii, unul dintre cele patru tablouri furate a fost abandonat. Primarul nu a precizat care sunt operele de artă sustrase.

Presa franceză a relatat că valoarea lucrărilor furate este estimată la aproximativ 9 milioane de euro, echivalentul a 7,7 milioane de dolari și 10,5 milioane de dolari, potrivit cifrelor prezentate în materialul inițial.

Polițiștii se aflau marți dimineață la Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer, pe Riviera Franceză, pentru cercetări după furtul operelor de artă. Incidentul s-a produs cu puțin timp înainte de ora 6:00, iar unul dintre cele patru tablouri a fost găsit după ce hoții l-au abandonat în timp ce fugeau.

Fotografiile realizate după incident îi arată pe ofițeri staționați în fața intrării în muzeu. Poliția municipală și poliția națională au fost mobilizate după producerea furtului.

Bryan Masson a prezentat o declarație despre incident, în care a descris modul în care s-a produs spargerea și reacția autorităților locale. Primarul Bryan Masson a descris modul în care s-a produs spargerea și intervenția rapidă a poliției municipale, precizând că suspecții au reușit să fugă înainte de a fi prinși.

„În această dimineață, doi indivizi au intrat prin efracție în Muzeul Renoir și au furat patru opere de artă.” Potrivit edilului, alarma muzeului a alertat autoritățile la scurt timp după pătrunderea hoților, iar polițiștii au ajuns rapid la fața locului. „Alarma muzeului a fost declanșată la 5:48 dimineața. La 5:53 dimineața, doar cinci minute mai târziu, poliția noastră municipală a fost la fața locului.”

Cei doi nu mai erau însă la muzeu când au ajuns polițiștii. Imaginile surprinse de sistemul de supraveghere al orașului au oferit indicii despre traseul acestora, iar unul dintre tablourile furate a fost abandonat în timpul fugii.

„Identificați de camerele de supraveghere ale orașului, cei doi indivizi au fugit, abandonând unul dintre tablourile furate.” După producerea incidentului, autoritățile locale au mobilizat atât poliția municipală, cât și poliția națională pentru cercetările de la muzeu. „Încă de azi dimineață, atât poliția municipală, cât și cea națională au fost detașate la fața locului.”

Ancheta continuă, iar oamenii legii încearcă să îi identifice și să îi localizeze pe cei doi suspecți. „Autorii sunt căutați în mod activ, iar ancheta este în curs de desfășurare.”

Primarul a subliniat și importanța Muzeului Renoir pentru patrimoniul local, calificând spargerea drept un incident grav pentru orașul Cagnes-sur-Mer. „Atacarea Muzeului Renoir reprezintă o agresiune pentru o parte din istoria și patrimoniul orașului #CagnesSurMer. Aceste evenimente sunt deosebit de grave.”

În declarația sa, Bryan Masson a făcut referire și la necesitatea unor măsuri suplimentare pentru securizarea muzeelor și protejarea operelor de artă. „De asemenea, acestea confirmă nevoia urgentă de a implementa planul cuprinzător de securizare a muzeelor ​​noastre și de protejare a operelor noastre de artă, un plan față de care m-am angajat.”

Edilul a precizat că autoritățile locale intenționează să aloce resurse pentru protejarea patrimoniului muzeal al orașului. „Vom dedica toate resursele necesare pentru a proteja mai bine acest patrimoniu, care aparține tuturor locuitorilor din Cagnes.”