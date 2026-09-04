Haite de lupi au ajuns pe străzile unui oraș din România. Localnicii se tem să mai iasă din case

Locuitorii din Petrila, județul Hunedoara, se confruntă de peste o lună cu apariția repetată a unor haite de lupi în oraș. Animalele sălbatice pătrund pe străzi și în gospodării în căutarea hranei. Mai mulți localnici afirmă că se tem să iasă din case după lăsarea întunericului. Autoritățile locale analizează procedurile legale prin care lupii pot fi capturați sau împușcați.

Lupii au devenit o prezență constantă în Petrila, unde localnicii îi observă deplasându-se în haită atât pe străzi, cât și în apropierea locuințelor. Animalele au pătruns inclusiv în gospodării, unde au atacat animale domestice.

O femeie din oraș a relatat că lupii au intrat noaptea în gospodăria sa, deși oile fuseseră închise într-un șopru. Patru miei au fost omorâți, iar într-o gospodărie învecinată atacul animalelor sălbatice a provocat alte pagube.

„Pe noapte a intrat lupul, am avut oile închise în şopru şi au intrat şi ne-au mâncat patru miei, La vecinul de jos, am filmările şi, deci nu mai este, nu a mai găsit absolut nimic. Ne e frică să mai stăm în curte, vin pe stradă pur şi simplu”, a spus aceasta, potrivit Observator News.

Problema persistă de mai bine de o lună, iar oamenii cred că haitele revin deoarece găsesc mai ușor hrană în apropierea gospodăriilor. Apariția lupilor pe străzi, în special în timpul nopții, a amplificat sentimentul de nesiguranță în rândul locuitorilor.

Intervenția autorităților este îngreunată de faptul că lupul este o specie protejată, astfel că animalele nu pot fi împușcate în lipsa unei derogări. Orice măsură de capturare sau vânare trebuie aplicată în condițiile și prin procedurile prevăzute de legislație.

În așteptarea unei intervenții, unii dintre localnici avertizează că ar putea încerca să își protejeze singuri gospodăriile dacă autoritățile nu reușesc să îndepărteze animalele.

„Sperăm, ne punem baza în autorităţi să facă ceva, dacă nu o să fim cum era prin junglă, ştii? Cu furci, cu laţe”, a adăugat femeia.

Persoanele ale căror culturi, gospodării sau animale au fost afectate de atacurile lupilor pot cere despăgubiri de la stat. Pentru recuperarea prejudiciilor, pagubele trebuie constatate și documentate într-un dosar.

Administrația locală din Petrila intenționează să solicite sprijinul instituțiilor competente pentru îndepărtarea haitelor care au pătruns în oraș. Primarul Vasile Jurca a anunțat că va convoca o comisie care să evalueze situația și să stabilească demersurile ce pot fi făcute.

„O să convocăm o comisie şi să vedem dacă prin demersurile pe care le putem face putem să obţinem de la Ministerul Mediului o autorizaţie pentru capturare sau pentru împuşcare”, a declarat Vasile Jurca, primar Petrila.

Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara au precizat că, în cazul producerii unor pagube materiale, persoanele afectate pot depune documentele necesare pentru constatarea prejudiciilor. Procedura se aplică daunelor provocate culturilor, gospodăriilor și animalelor domestice.

„Se poate face dosar de pagube în cazul în care sunt pagube materiale la culturi, la gospodării, la animale şi asociaţia de vânătoare care are contract încheiat cu primăria oraşului Petrila poate să solicite Ministerului Mediului derogare pentru vânarea lupilor”, a explicat Georgeta Barabaş.

Apariția lupilor în zonele locuite este asociată de autorități și localnici cu seceta și cu diminuarea resurselor disponibile în habitatul natural. Lipsa apei și reducerea surselor de hrană din păduri ar putea determina animalele să se apropie de orașe și de gospodării.

În Petrila, haitele au ajuns în mod repetat pe străzi și în curțile oamenilor, unde pot găsi animale domestice și alte surse accesibile de hrană. Localnicii afirmă că evită să rămână afară după lăsarea întunericului din cauza riscului de a întâlni lupii.

Autoritățile monitorizează deplasarea animalelor și pregătesc procedurile necesare unei intervenții legale. Capturarea sau împușcarea lupilor va putea fi luată în calcul numai după obținerea aprobărilor din partea Ministerului Mediului.