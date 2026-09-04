Mesajul lui Pîslaru după decizia de la Bruxelles: Uniunea Europeană îți dă, dar nu îți bagă în traistă

România a fost inclusă în inițiativa europeană „Catching-up Regions”, destinată sprijinirii regiunilor aflate la frontiera estică a Uniunii Europene. Comisia Europeană și Banca Mondială urmează să trimită echipe de experți în regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est, pentru a identifica problemele care încetinesc dezvoltarea și pentru a stabili soluții concrete împreună cu autoritățile locale.

Ministrul interimar al Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a anunțat joi seara că participarea României la componenta programului dedicată regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene a fost aprobată oficial la Bruxelles.

„Uniunea Europeană îți dă, dar nu îți bagă în traistă”, a transmis Pîslaru. Ministrul interimar a arătat că accesul la finanțări europene trebuie susținut de capacitatea administrației de a transforma fondurile disponibile în proiecte concrete. Potrivit lui Pîslaru, sprijinul oferit prin program va presupune intervenția directă a experților europeni și ai Băncii Mondiale în regiunile selectate.

Decizia privind participarea României vine după demersurile inițiate în această primăvară de autoritățile române, împreună cu ministrul de Externe, Oana Țoiu. La Bruxelles, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, și serviciile Direcției Generale Politică Regională și Urbană au aprobat oficial includerea României în această componentă a programului.

Comisia Europeană și Banca Mondială vor trimite echipe de experți în regiunile vizate, unde acestea vor lucra direct cu autoritățile locale. Scopul este identificarea blocajelor care afectează dezvoltarea și elaborarea unor soluții adaptate situației din fiecare regiune.

„Ce înseamnă asta în concret: Comisia Europeană și Banca Mondială trimit echipe de experți care lucrează la fața locului, împreună cu autoritățile din regiune, ca să identifice blocajele reale ale dezvoltării și să construiască soluții concrete”, a punctat ministrul interimar Pîslaru.

El a precizat, de asemenea, că abordarea diferă de modelul în care strategiile sunt concepute la nivel european și transmise ulterior autorităților locale pentru aplicare.

„Nu strategii scrise de la Bruxelles în jos, ci soluții construite de la fața locului”, a mai precizat Pîslaru menționând că aceeași abordare a fost utilizată în Polonia și Slovacia și, începând din 2024, în statele baltice.

Potrivit ministrului interimar al Investițiilor, România nu a beneficiat până acum de acces la acest program. Pîslaru consideră că asistența tehnică oferită prin inițiativă este necesară pentru creșterea capacității administrative de a utiliza fondurile europene disponibile.

„Această asistență tehnică este absolut necesară pentru că degeaba avem alocate miliarde de euro pe hârtie dacă nu dezvoltăm capacitatea noastră de a-i aduce în țară și de a-i transforma în proiecte care schimbă comunitățile noastre”, a declarat Pîslaru.

Programul urmărește astfel să sprijine autoritățile din regiunile selectate în identificarea problemelor care afectează dezvoltarea și în transformarea finanțărilor disponibile în proiecte. Experții Comisiei Europene și ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile din teritoriu pentru a stabili măsurile necesare.

Regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor beneficia de programul destinat regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene. Acestea sunt considerate cele mai expuse consecințelor războiului din Ucraina, potrivit ministrului interimar.

„Beneficiarele sunt regiunile cele mai expuse consecințelor războiului din Ucraina, adică regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est. Urmează să stabilim, cu regiunile vizate și autoritățile locale, măsurile concrete de sprijin”, spune Pîslaru.

Ministrul a legat aprobarea participării României de demersurile europene dedicate regiunilor estice și de includerea țării în mecanismul EastInvest.

„Pasul de astăzi continuă linia Comunicării privind Regiunile Estice, adoptată în februarie și susținută direct de România, și vine după includerea țării noastre în mecanismul EastInvest”, a afirmat Pîslaru.

El i-a mulțumit vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, pentru sprijinul acordat în acest demers, precum și pentru discuțiile referitoare la obiectivele politicii de coeziune pentru următorul ciclu financiar multianual, 2028-2034. „Aducem fondurile europene acasă și continuăm modernizarea României, a încheiat ministrul interimar al Investițiilor.