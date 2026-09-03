Bursa de la București, creșteri pe linie. Ce acțiuni au avut cele mai mari variații
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București a încheiat ședința de joi cu creșteri pe toți indicii, iar valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 307,52 milioane de lei, echivalentul a 58,53 milioane de euro. Din suma totală, tranzacțiile cu acțiuni au reprezentat 287,3 milioane de lei, respectiv 54,7 milioane de euro.
Bursa de la București, pe plus la finalul ședinței. Ce acțiuni au crescut și care au scăzut
Indicele principal al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a crescut cu 1,24%, până la 34.771,20 puncte.
BET-Plus, indicele care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni, a încheiat ședința cu un avans de 1,22%.
Indicele blue-chip extins BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a consemnat o creștere de 1,20%, în timp ce BET-FI s-a apreciat cu 0,86%.
Indicii sectoriali au înregistrat, de asemenea, creșteri
BET-BK, indicele folosit ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a urcat cu 0,91%. La rândul său, BET-NG, care urmărește evoluția celor zece companii din sectorul energetic și al utilităților, a crescut cu 1,87%.
Indicele BET AeRO, care include companii reprezentative de pe piața AeRO, a încheiat ședința cu un avans de 1,68%.
Pe Piața Reglementată, cele mai lichide acțiuni au fost cele ale Băncii Transilvania. Tranzacțiile cu aceste titluri au totalizat 15,56 milioane de lei.
Banca Transilvania, OMV Petrom și Romgaz, cele mai tranzacționate
Acțiunile OMV Petrom au ocupat următoarea poziție în topul lichidității, cu schimburi în valoare de 12,6 milioane de lei. Pe locul al treilea s-au situat titlurile Romgaz, care au generat tranzacții de 10,7 milioane de lei.
În ceea ce privește cele mai bune evoluții ale ședinței, acțiunile Rompetrol Rafinare au înregistrat cea mai mare creștere, de 15%. Titlurile Artego s-au apreciat cu 6,59%, iar acțiunile Altur au crescut cu 4,38%.
La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile UAMT, care au pierdut 14,9%. Titlurile Digi Communications au încheiat ședința în scădere cu 3,44%. Acțiunile Electromagnetica au consemnat, la rândul lor, o depreciere de 2,88%.
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