Microsoft crește nivelul de securitate în Windows 11. Măsura poate afecta performanța calculatoarelor

Microsoft va introduce, începând de luna viitoare, un nou mecanism de securitate pentru Windows 11. Sistemul va acționa la nivelul kernelului pentru a împiedica executarea codurilor sau a driverelor infectate. Măsura va fi activată printr-o actualizare a sistemului de operare. Protecția suplimentară ar putea reduce însă performanța unor calculatoare.

Windows 11 va beneficia de o protecție suplimentară la nivelul kernelului, componenta centrală care gestionează funcționarea sistemului de operare și accesul programelor la resursele calculatorului. Microsoft a început pregătirile pentru activarea mecanismului, conceput să prevină executarea codurilor malițioase și utilizarea driverelor compromise.

Noul sistem va fi introdus printr-o actualizare programată pentru luna viitoare. Odată cu instalarea acesteia, Microsoft va activa VBS, prescurtarea denumirii Virtualization-based Security.

Compania susține că tehnologia va contribui „la disponibilizarea unor capacități suplimentare de securitate”.

Creșterea nivelului de securitate va veni însă cu un posibil cost pentru utilizatori, deoarece VBS va limita programele care pot avea acces la kernel. Aplicarea acestor restricții poate determina o scădere a performanței sistemului de operare.

Impactul ar urma să fie resimțit în special în timpul rulării jocurilor. Cele mai expuse sunt calculatoarele echipate cu procesoare mai vechi, care dispun de resurse mai limitate pentru gestionarea simultană a mecanismelor suplimentare de protecție și a aplicațiilor solicitante.

Persoanele care folosesc Windows 11 vor putea verifica dacă noua funcție de securitate este activă direct din meniul Start. Pentru accesarea setărilor, utilizatorii trebuie să caute opțiunea „Core Isolation” și să deschidă primul rezultat afișat.

Din această secțiune poate fi modificată funcționarea mecanismului VBS. Sistemul de protecție poate fi dezactivat inclusiv temporar, dacă utilizatorul constată că activarea acestuia afectează performanța jocurilor.