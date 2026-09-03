Petrol mai ieftin, motorină aproape de 11 lei. Ce acuză fostul ministru al Energiei

Prețul motorinei se apropie din nou de pragul de 11 lei pe litru, susține fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan. Potrivit acestuia, valoarea ar fi depășit deja acest nivel dacă nu ar fi fost aplicată reducerea accizei cu 85 de bani.

Bogdan Ivan acuză actualul Guvern condus de Ilie Bolojan că nu monitorizează suficient evoluția prețurilor la carburanți și că nu ia măsuri pentru a limita majorările. Fostul ministru susține că autoritățile ar trebui să verifice mai atent activitatea companiilor care operează pe această piață.

„De această dată, Guvernul a evitat să acționeze. Această reducere cu 85 de bani se datorează de legii pe care am făcut-o eu și Partidul Social Democrat, iar dacă n-ar fi fost făcută această lege, azi am fi avut prețul la pompă mai mare de 11 lei”, a declarat fostul ministru, joi seara, la Antena 3.

Ivan afirmă că, în ultimele patru luni, instituțiile statului nu au verificat suficient companiile din sectorul carburanților și nu au analizat dacă nivelul prețurilor de la pompă este justificat.

Fostul ministru susține că autoritățile ar fi trebuit să ia în calcul inclusiv posibilitatea limitării exporturilor de produse petroliere. În același timp, el consideră necesare verificări efectuate de instituțiile statului asupra companiilor petroliere.

Printre instituțiile menționate de Bogdan Ivan se numără Consiliul Concurenței, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Agenția Națională de Administrare Fiscală. Potrivit fostului ministru, acestea ar trebui să urmărească modul în care evoluează prețurile și respectarea legislației pe piață.

„Guvernul a devenit unul pasiv, nu urmărește modul în care se respectă legea, nu-i verifică pe comercianți și suntem în situația în care avem un baril de petrol la 95 de dolari, mai puțin decât în luna aprilie, și prețuri reale la pompă de 11 lei”, a declarat Bogdan Ivan.

Fostul ministru a făcut o comparație cu situația de la începutul lunii aprilie. El susține că, în acea perioadă, barilul de petrol costa aproximativ 120 de dolari, în timp ce motorina era comercializată la pompă cu aproximativ 9 lei pe litru, după verificările efectuate de Ministerul Energiei și Guvern.

Ivan spune că majorarea prețurilor la carburanți are deja efecte asupra transportatorilor și companiilor din România. Potrivit relatării sale, unii transportatori i-ar fi spus că preferă să alimenteze în Bulgaria sau Ungaria, unde produsele petroliere sunt mai ieftine.

„Ajung să dea faliment, ajung să alimenteze din alte state, să-și trimită oamenii acasă”, a afirmat fostul ministru. Bogdan Ivan a acuzat, totodată, Guvernul că gestionează „foarte, foarte amator” criza energetică și situația prețurilor la carburanți.

Fostul ministru al Energiei a vorbit și despre evoluția prețurilor la electricitate. El susține că, din luna aprilie și până în prezent, prețul energiei de pe piața pentru ziua următoare a înregistrat o creștere de 74%.

Bogdan Ivan a avertizat și asupra ofertelor care ar urma să fie transmise consumatorilor casnici și industriali în următoarele luni. Potrivit acestuia, evoluția prețurilor de pe piață ar putea avea efecte asupra nivelului acestor oferte.

„În etapa următoare, în următoarele 3-4 luni, o să vină ofertele pentru consumatorii mai mari, cu cel puțin 20-25%”, a mai spus fostul ministru.

Fostul ministru consideră că Guvernul ar trebui să utilizeze măsuri de reglementare și contracte bilaterale pentru a proteja consumatorii și economia. În ceea ce privește carburanții, Bogdan Ivan susține că nu ar fi necesară adoptarea unor măsuri noi, ci aplicarea celor deja existente și intensificarea verificărilor efectuate de instituțiile statului pe piață.