Bani de la Guvern pentru românii aflați în dificultate. Categoriile care primesc ajutor

Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, 3 septembrie, acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de 2.184.600 de lei. Sumele sunt destinate unui număr de 479 de familii și persoane singure care se confruntă cu situații dificile și au nevoie de sprijin financiar.

Potrivit informării de presă transmise de Guvern după adoptarea actelor normative, ajutoarele vizează persoane afectate de incendii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, accidente, probleme grave de sănătate sau alte situații care „pot conduce la apariția ori sporirea riscului de excluziune socială”.

Fondurile necesare pentru acordarea acestor ajutoare provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Beneficiarii sunt familii și persoane singure din mai multe județe ale țării, precum și din municipiul București.

Cea mai mare parte a banilor aprobați, respectiv 1.379.600 de lei, va fi acordată unui număr de 353 de familii și persoane singure care se află în situații deosebite provocate de starea de sănătate sau de alte cauze.

Lista beneficiarilor din această categorie cuprinde persoane din județele Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea, precum și din București.

Printre situațiile medicale pentru care se acordă sprijin se numără bolile oncologice, afecțiunile cardiovasculare, degenerative, respiratorii și genetice. Sunt incluse, de asemenea, afecțiunile psihice, cazurile de transplant de organe și alte „boli severe care necesită tratamente de lungă durată, intervenții chirurgicale sau servicii de recuperare medicală”.

Guvernul a aprobat separat 732.000 de lei pentru 116 familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate de incendii. Beneficiarii provin din județele Alba, Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Sprijinul financiar destinat persoanelor ale căror locuințe au fost distruse sau afectate de incendii este acordat celor care „nu își pot repara sau reface locuințele din veniturile proprii”.

O altă categorie de beneficiari este formată din opt familii și persoane singure din județele Olt și Vâlcea. Pentru acestea, Guvernul a aprobat ajutoare în valoare totală de 56.000 de lei, după ce locuințele au fost afectate de alunecări de teren.

Pentru o familie din județul Argeș a fost aprobat un ajutor de 7.000 de lei. Locuința acesteia a fost afectată de fenomene meteorologice periculoase, respectiv de vijelii puternice. Un alt ajutor, în valoare de 10.000 de lei, va reveni unei familii din județul Suceava, după ce unul dintre membrii acesteia a fost implicat într-un accident rutier grav.

Astfel, cea mai numeroasă categorie dintre beneficiarii ajutoarelor aprobate de Guvern este reprezentată de cele 353 de familii și persoane singure care se confruntă cu probleme grave de sănătate sau cu alte situații deosebite susceptibile să ducă la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială.

Pentru aceste cazuri, suma totală aprobată este de 1.379.600 de lei, banii urmând să fie acordați din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.