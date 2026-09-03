Regulă pentru românii care stau la bloc. Ce poți face dacă ți-a fost ocupat locul de parcare? Mulți locatari greșesc

Un loc de parcare aflat în fața unei case sau a unui bloc nu aparține automat proprietarului ori persoanei care locuiește în imobil. Dreptul de utilizare depinde de regimul juridic al terenului și, după caz, de existența unui act de proprietate, a unei atribuiri sau a unei autorizații.

Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat cine poate folosi legal un asemenea spațiu și ce drepturi are persoana căreia i-a fost repartizat. În cazul parcărilor amenajate pe domeniul public, trebuie făcută diferența între dreptul de proprietate asupra terenului și dreptul acordat unei persoane de a utiliza un anumit loc.

În zonele cu blocuri, parcările amenajate pe domeniul public pot fi atribuite de primărie persoanelor care locuiesc în apropiere, în condițiile stabilite prin regulamentul local și, de regulă, contra unei taxe.

Atribuirea unui loc de parcare nu presupune dobândirea terenului în proprietate, ci acordarea unui drept de folosință, în limitele și pentru perioada stabilite de administrația locală.

Atunci când un loc este atribuit și semnalizat corespunzător, acesta este rezervat titularului în intervalul prevăzut de regulament. În localitățile unde există un program de utilizare a parcărilor, ceilalți șoferi pot folosi locul în afara perioadei în care acesta este rezervat titularului.

„În zona blocurilor, parcările amenajate pe domeniul public pot fi atribuite de primărie persoanelor care locuiesc în apropiere, în condițiile prevăzute de regulamentul local și, de regulă, contra unei taxe. Atribuirea nu înseamnă dobândirea terenului, ci acordarea unui drept de folosință, în limitele și pentru perioada stabilite de administrația locală. Un loc atribuit și semnalizat corespunzător este rezervat titularului în intervalul prevăzut de regulament. În localitățile în care există un program de utilizare, acesta poate fi folosit de ceilalți șoferi în afara perioadei respective”, a explicat Bogdan Pițigoi pentru Digi24.

Modalitatea în care este semnalizat un loc de parcare este stabilită prin regulile locale. Spațiul poate fi marcat prin indicatoare, marcaje sau alte dispozitive aprobate de autoritatea competentă.

Titularul unui loc nu poate însă să monteze în mod arbitrar un blocator sau să amplaseze alte obiecte pentru a împiedica accesul altor autoturisme.

În localitățile în care regulamentul permite utilizarea unui blocator, acesta poate fi instalat doar cu respectarea procedurii stabilite de administrația locală și, după caz, cu aprobarea autorității competente.

Un dispozitiv montat fără drept pe domeniul public poate fi îndepărtat, iar persoana care l-a amplasat poate fi sancționată, în condițiile legii.

„Modul în care este semnalizat un loc de parcare este stabilit tot prin regulile locale. Acesta poate fi marcat prin indicatoare/marcaje sau alte dispozitive aprobate de autoritatea competentă. Titularul nu poate, în mod arbitrar, să monteze un blocator ori să amplaseze alte obiecte pentru a împiedica accesul altor autoturisme. Dacă regulamentul local permite utilizarea unui blocator, acesta poate fi amplasat numai cu respectarea procedurii prevăzute de administrația locală și, după caz, cu aprobarea autorității competente. Un dispozitiv montat fără drept pe domeniul public poate fi îndepărtat, iar cel care l-a amplasat poate fi sancționat, în condițiile legii”, a mai spus avocatul.

Dacă un alt șofer parchează pe un loc atribuit unei persoane de autoritatea locală, situația poate fi sesizată autorităților competente, conform regulilor prevăzute în regulamentul local.

Pentru ca dreptul de folosință să poată fi verificat, locul trebuie să fie atribuit și semnalizat corespunzător.

Titularul nu are însă dreptul să își facă singur dreptate. Mașina care ocupă locul nu poate fi blocată, mutată sau deteriorată de persoana care are dreptul de folosință.

În funcție de regulile locale, autoritățile competente pot aplica sancțiuni sau, în anumite situații, pot dispune ridicarea autoturismului.

În ceea ce privește sancțiunea, polițiștii pot lăsa pe autoturism o fișă informativă prin care proprietarul este înștiințat cu privire la abatere și i se solicită să comunice datele persoanei care se afla la volan.

Datele trebuie comunicate în termenul indicat de autorități în solicitarea transmisă. În practică, polițiștii locali acordă, de regulă, un termen de cinci zile pentru transmiterea informațiilor.

Dacă proprietarul comunică datele conducătorului auto, sancțiunea poate fi aplicată persoanei responsabile pentru faptă. Dacă informațiile nu sunt transmise, autoritățile pot continua verificările pe baza datelor disponibile privind autoturismul și persoana pe numele căreia acesta este înmatriculat.

„Dacă un alt șofer parchează pe un loc de parcare care ți-a fost atribuit de autoritatea locală, situația poate fi sesizată autorităților competente, potrivit regulilor stabilite prin regulamentul local. Locul trebuie să fie atribuit și semnalizat corespunzător, astfel încât dreptul de folosință să poată fi verificat. Titularul locului nu poate însă să își facă singur dreptate. Mașina care ocupă locul nu poate fi blocată, mutată sau deteriorată de către persoana care are dreptul de folosință. În funcție de regulile locale, autoritățile competente pot dispune sancțiuni sau, în anumite situații, ridicarea autoturismului. În ceea ce privește sancțiunea, polițiștii pot lăsa pe autoturism o fișă informativă prin care proprietarul este înștiințat cu privire la abatere și i se solicită să comunice datele persoanei care se afla la volan. Dacă proprietarul comunică datele conducătorului auto, sancțiunea poate fi aplicată persoanei responsabile pentru faptă. În cazul în care informațiile nu sunt transmise, autoritățile pot continua verificările pe baza datelor disponibile privind autoturismul și persoana pe numele căreia acesta este înmatriculat”, a mai spus specialistul pentru sursa menționată.

Simplul fapt că un autoturism este parcat în fața unei case sau a unui bloc nu înseamnă automat că staționarea este ilegală. Situația se schimbă atunci când vehiculul blochează o cale de acces și împiedică intrarea sau ieșirea din imobil.

În cazul unei case, proprietarul poate încerca mai întâi rezolvarea situației pe cale amiabilă, prin contactarea șoferului și solicitarea eliberării accesului.

Dacă șoferul nu poate fi identificat, nu răspunde sau refuză să mute autoturismul, situația poate fi sesizată Poliției Locale.

Dacă, în urma verificărilor, se constată că autoturismul este staționat neregulamentar, acesta poate fi ridicat în condițiile prevăzute de lege și transportat într-un spațiu special amenajat pentru depozitarea mașinilor ridicate.

Pentru recuperarea autoturismului trebuie achitate costurile aferente ridicării, transportului și depozitării, potrivit procedurii și tarifelor stabilite de autoritatea competentă.

„Faptul că un autoturism este parcat în fața unei case sau a unui bloc nu înseamnă, prin el însuși, că staționarea este ilegală. Situația se schimbă atunci când vehiculul blochează o cale de acces și împiedică intrarea sau ieșirea din imobil. În cazul unei case, proprietarul poate încerca mai întâi soluționarea pe cale amiabilă, contactând șoferul și solicitându-i eliberarea accesului. Dacă acesta nu poate fi identificat, nu răspunde sau refuză să mute mașina, situația poate fi sesizată Poliției Locale. În urma verificărilor, dacă se constată o staționare neregulamentară, vehiculul poate fi ridicat, în condițiile prevăzute de lege, și transportat într-un spațiu special amenajat pentru depozitarea mașinilor ridicate. Costurile aferente ridicării, transportului și depozitării trebuie achitate pentru recuperarea autoturismului, potrivit procedurii și tarifelor stabilite de autoritatea competentă”, a subliniat avocatul.

Aceeași procedură poate fi urmată și în cazul blocurilor atunci când este blocată intrarea în imobil sau o cale de acces comună. Oricare dintre locatari poate solicita intervenția autorităților competente, chiar dacă accesul blocat este comun și nu aparține exclusiv unui singur proprietar.

În ambele situații, persoanele afectate nu trebuie să încerce să rezolve problema pe cont propriu. Autoturismul nu poate fi mutat, blocat sau deteriorat de cei cărora le-a fost ocupat locul de parcare ori le-a fost blocat accesul.