Afacerile Nvidia se extind dincolo de GPU-uri. Divizia de networking ar putea ajunge la aproape 17 miliarde de dolari

Investitorii de pe Wall Street urmăresc în primul rând procesoarele grafice (GPU) produse de Nvidia, însă o altă divizie a companiei a înregistrat o creștere mult mai rapidă în ultimii ani. Activitatea de networking, care furnizează infrastructura necesară pentru conectarea și funcționarea sistemelor uriașe de inteligență artificială, a ajuns la venituri de aproape 15 miliarde de dolari în ultimul trimestru.

În urmă cu aproximativ doi ani, divizia genera circa 3 miliarde de dolari pe trimestru. Pentru rezultatele care urmează să fie prezentate miercuri, analiștii de pe Wall Street estimează că veniturile din networking vor ajunge la aproape 17 miliarde de dolari, conform Yahoo! Finance.

Activitatea de calcul continuă să fie mult mai mare decât cea de networking în cadrul diviziei Data Center a Nvidia. Totuși, networkingul s-a dezvoltat într-un ritm superior. În ultimul trimestru, această activitate a crescut cu aproape 200% de la un an la altul, în timp ce segmentul de compute a avansat cu 77%.

Ritmul de creștere este însă în încetinire. Pentru trimestrul ale cărui rezultate urmează să fie anunțate, analiștii anticipează o creștere de aproximativ 134% pentru networking, în continuare peste avansul estimat de circa 100% pentru compute.

Potrivit sursei menționate, evoluția acestei divizii se află în centrul uneia dintre cele mai importante întrebări pentru Nvidia: cât de mult poate beneficia compania de pe urma infrastructurii AI dincolo de procesoarele grafice.

Un număr tot mai mare de companii își proiectează propriile procesoare pentru inteligență artificială. Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta Platforms și alți hyperscaleri cheltuiesc miliarde de dolari pentru dezvoltarea sau comandarea unor cipuri personalizate capabile să gestioneze anumite sarcini fără un GPU Nvidia.

Totuși, aceste procesoare trebuie să comunice între ele.

Pe măsură ce centrele de date dedicate inteligenței artificiale ajung să conecteze mii de acceleratoare într-un singur sistem de calcul de dimensiuni foarte mari, transferul datelor între procesoare devine o problemă importantă în sine. Această evoluție a extins interesul pentru infrastructura din jurul inteligenței artificiale, inclusiv pentru networking, memorie, stocare și alte componente.

Jessica Inskip, director de cercetare pentru investitori la StockBrokers, a descris strategia Nvidia ca fiind orientată spre investiții în punctele unde apar blocaje ale infrastructurii necesare dezvoltării AI. Networkingul reprezintă unul dintre aceste puncte critice.

Nvidia își extinde astfel activitatea dincolo de producția de GPU-uri și furnizează tot mai multe dintre componentele care permit sistemelor AI de mari dimensiuni să funcționeze.

Produsele Spectrum-X conectează serverele prin Ethernet de mare viteză. InfiniBand și NVLink permit transferul unor cantități foarte mari de date între procesoare, la viteze suficient de mari pentru ca procesoarele costisitoare să nu rămână inactive în așteptarea datelor.

Mai recent, Nvidia a promovat NVLink Fusion. Tehnologia permite companiilor să își conecteze propriile procesoare personalizate la ecosistemul Nvidia de conexiuni de mare viteză, rețelistică, alimentare și răcire.

Modelul presupune practic proiectarea unui întreg rack de servere astfel încât acesta să funcționeze ca un singur computer de dimensiuni foarte mari, în loc ca Nvidia să vândă doar procesoarele individual. Această strategie modifică ecuația competitivă a companiei.

Evoluția acțiunilor Nvidia oferă deja un indiciu privind modul în care investitorii percep compania. De la maximul atins de sectorul semiconductorilor în jurul datei de 22 iunie, acțiunile Nvidia au rămas în esență la același nivel. În aceeași perioadă, ETF-ul iShares Semiconductor, SOXX, a scăzut cu aproximativ 20%.

Astfel, Nvidia a evitat în mare parte piața descendentă care a afectat cea mai mare parte a industriei de cipuri. Activitatea de networking nu explică singură această rezistență a acțiunilor, însă ritmul său rapid de creștere le oferă investitorilor un motiv suplimentar pentru a privi Nvidia ca pe o companie mai largă decât un producător tradițional de semiconductori.

Rezultatele financiare pe care Nvidia le va prezenta miercuri seară vor oferi o nouă imagine asupra evoluției acestei activități.

Dacă veniturile din networking se apropie de 17 miliarde de dolari, divizia va reprezenta aproximativ o cincime din veniturile Data Center ale companiei.

Investitorii vor urmări și declarațiile directorului general Jensen Huang despre cererea pentru produsele de networking, dezvoltarea procesoarelor personalizate și capacitatea Nvidia de a captura o parte tot mai mare din întregul sistem de infrastructură AI, nu doar din piața GPU-urilor.

Strategia companiei indică o extindere a modelului de business către cât mai multe componente ale infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale. În această perspectivă, Nvidia încearcă să devină un furnizor complet pentru ecosistemul AI, de la procesoare și conectivitate până la infrastructura care permite funcționarea sistemelor complexe.