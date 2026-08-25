Porsche face o mutare de aproape 1,5 miliarde de dolari. Un gigant IT din India îi preia divizia cu 4.500 de angajați

Porsche a încheiat un acord pe cinci ani cu Tata Consultancy Services, cea mai mare companie de servicii IT din India. Contractul, evaluat la 1,25 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 1,46 miliarde de dolari, vizează dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale. Tranzacția include și preluarea diviziei de consultanță IT MHP de către grupul indian. Parteneriatul urmărește digitalizarea operațiunilor producătorului european de mașini sport.

Porsche va transfera către Tata Consultancy Services divizia sa de consultanță IT, MHP, în cadrul acordului destinat accelerării transformării digitale a producătorului auto. Compania indiană va plăti 320 de milioane de euro pentru această achiziție, potrivit informațiilor comunicate de cele două grupuri.

MHP oferă servicii de consultanță și soluții tehnologice pentru industria auto, iar integrarea sa în structura TCS va reuni experiența acumulată în acest sector cu tehnologiile digitale dezvoltate de compania indiană.

„Acest lucru va combina „ expertiza auto a Porsche cu capacitățile digitale și de inteligență artificială ale TCS”, a declarat Michael Leiters, președintele Porsche, în comunicatul de presă.

Parteneriatul va stimula inovația, eficiența și competitivitatea producătorului european de mașini sport „într-o lume a mobilității din ce în ce mai mult bazată pe date și software”.

Tata Consultancy Services a semnat, de la începutul anului, mai multe contracte prin care companiile își transformă activitatea cu ajutorul inteligenței artificiale. Grupul indian a raportat venituri anualizate de 2,6 miliarde de dolari din acest domeniu în trimestrul încheiat în iunie.

Suma indică o creștere de 13,6% comparativ cu trimestrul anterior. Evoluția arată importanța tot mai mare pe care proiectele de inteligență artificială o au în portofoliul celei mai mari companii indiene de servicii IT.

Extinderea inteligenței artificiale generează însă presiuni asupra perspectivelor comerciale ale companiilor indiene care furnizează servicii IT. Investitorii evaluează efectele automatizării asupra modelelor tradiționale de afaceri, inclusiv asupra serviciilor care depind de un număr mare de angajați.

Indicele Nifty IT, utilizat ca reper pentru evoluția acțiunilor companiilor indiene de servicii informatice, a pierdut aproape 20% de la începutul anului. În aceeași perioadă, indicele Nifty 50 a înregistrat un declin de puțin peste 7%.

Acordul dintre cele două grupuri va deveni efectiv după finalizarea de către Tata Consultancy Services a achiziției MHP. Divizia de consultanță IT a producătorului auto are aproximativ 4.500 de angajați, care vor intra astfel în structura companiei indiene.

Prin integrarea MHP, grupul urmărește să extindă utilizarea soluțiilor de inteligență artificială în activitatea producătorului de mașini sport și să transforme aceste tehnologii în instrumente aplicate la scară largă.

Prin această achiziție, TCS își propune să „industrializeze inteligența artificială la scară largă pentru Porsche”, a declarat K. Krithivasan, director executiv și director general al TCS.

Preluarea MHP îi va permite Tata Consultancy Services să își extindă activitatea pe piața germană, una dintre cele mai importante pentru sectorul auto european. Compania indiană urmărește totodată să atragă mai mulți clienți din industriile auto și industrială de pe continent.

Experiența MHP în domeniul mobilității și al producției va completa portofoliul de servicii software al TCS. Grupul indian va putea utiliza această structură pentru proiecte de digitalizare, analiză a datelor și inteligență artificială destinate companiilor europene.

Porsche a inclus cedarea diviziei MHP în strategia „Sportwagenschmiede 35”, program prin care producătorul auto urmărește să își îmbunătățească profitabilitatea și fluxul de numerar. Compania își concentrează resursele asupra activității principale și încearcă să simplifice structurile interne.