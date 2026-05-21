Noul GT7 este rezultatul colaborării dintre constructorul auto chinez GAC și divizia Huawei Qiankun, specializată în tehnologii inteligente pentru automobile. Modelul va fi lansat oficial în luna iunie, iar primele livrări sunt programate pentru iulie.

Vehiculul adoptă configurația de tip shooting brake, o combinație între un break sport și un coupe, segment în care concurează deja modele precum ZEEKR 001, Nio ET5 Touring și Avatr 06T. Huawei și GAC țintesc direct zona premium a pieței, unde rivalii includ inclusiv modele precum Porsche Taycan Sport Turismo.

GT7 impresionează și prin dimensiuni. Automobilul măsoară 5,05 metri lungime, 1,98 metri lățime și 1,47 metri înălțime, având un ampatament de 3 metri. Designul exterior este dominat de farurile inteligente Huawei XPIXEL cu proiecție digitală și de o semnătură luminoasă LED pe întreaga lățime a mașinii.

Pe lateral, linia plafonului coboară elegant spre partea din spate, iar jantele negre lucioase și etrierele roșii accentuează caracterul sportiv al modelului. Constructorul susține că unghiul de 21,5 grade al părții din spate a fost ales pentru a combina aspectul sportiv cu un spațiu interior generos și un portbagaj practic.

Habitaclul este construit în jurul unui ecran central de 15,6 inci și al unui sistem head-up display cu realitate augmentată care proiectează informațiile pe o suprafață virtuală echivalentă cu 88 de inci.

GT7 beneficiază de noua generație a sistemului Huawei HarmonySpace 6 și de asistentul inteligent Xiaoyi AI, capabil să înțeleagă comenzile vocale și să execute sarcini complexe în cadrul mașinii. Sistemul utilizează inteligență artificială pentru a interpreta comenzile șoferului, pentru a căuta informații și pentru a executa diferite funcții ale automobilului.

Scaunele față sunt de tip „zero gravity”, oferă reglaje electrice în 16 direcții și funcție de masaj în 10 puncte. În spate, bancheta poate fi rabatată complet, rezultând un spațiu de aproape 1,9 metri lungime, util pentru călătorii lungi sau activități în aer liber.

Una dintre principalele atracții ale modelului este sistemul de propulsie. Versiunea de top utilizează trei motoare electrice și poate accelera de la 0 la 100 km/h în doar 2,98 secunde, performanță comparabilă cu cea a unor automobile sport consacrate. În ofertă va exista și o variantă cu un singur motor electric de 250 kW.

Energia este furnizată de o nouă generație de baterii Kirin dezvoltate împreună de Huawei, CATL și AISTALAND. În funcție de versiune, autonomia declarată conform standardului chinez CLTC variază între 675 și 900 de kilometri.

Modelul este construit pe o arhitectură electrică de 800V și suportă încărcare ultra-rapidă 6C. Producătorul susține că viteza de încărcare poate echivala cu adăugarea unui kilometru de autonomie pe secundă, una dintre cele mai ambițioase promisiuni făcute până acum în industria vehiculelor electrice.

Suspensia include brațe duble pe față, sistem multi-link pe spate, suspensie pneumatică cu două camere și amortizoare cu reglare continuă. Aceste soluții sunt întâlnite de regulă pe automobile premium și sunt menite să ofere atât confort, cât și stabilitate la viteze ridicate.

GT7 este primul automobil care primește sistemul Huawei Qiankun ADS 5 pentru conducere asistată. Mașina este echipată cu un senzor LiDAR de ultimă generație cu 896 de canale, prezentat de companie drept unul dintre cele mai performante sisteme montate pe un vehicul de serie. Acesta este destinat funcțiilor avansate de asistență și siguranță și poate detecta obstacole mici la distanțe considerabile.

Huawei a ales GT7 pentru lansarea mai multor tehnologii noi, inclusiv șasiul digital HUAWEI XMC, noua generație a asistentului Xiaoyi AI și bateriile Kirin dezvoltate împreună cu CATL. Practic, modelul devine platforma pe care compania își prezintă cele mai recente dezvoltări în domeniul conducerii asistate, inteligenței artificiale și mobilității electrice.

Lansarea GT7 face parte dintr-o strategie mai amplă. AISTALAND pregătește deja un SUV electric de dimensiuni mari destinat familiilor, iar compania a atras recent investiții de peste un miliard de yuani de la parteneri strategici precum CATL și Bosch pentru dezvoltarea rețelei comerciale și a noilor modele.

În paralel, Huawei își extinde influența în industria auto globală. Potrivit informațiilor apărute în presa chineză, compania poartă discuții avansate cu Maserati și JAC Motors pentru dezvoltarea unor viitoare automobile electrice premium destinate pieței europene. Dacă proiectul va fi concretizat, acesta ar reprezenta prima colaborare directă dintre Huawei și un producător european de lux, într-un moment în care constructorii chinezi încearcă să câștige teren pe piețele occidentale.