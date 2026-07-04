Franța și India duc o cursă pentru investițiile în AI. Cele două țări încearcă să atragă giganții din tehnologie

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Franța și India intensifică eforturile pentru a atrage investiții în domeniul inteligenței artificiale, într-o competiție globală pentru dezvoltarea infrastructurii necesare noilor tehnologii. Președinții Emmanuel Macron și Narendra Modi au ales o strategie comună: contacte directe cu șefii celor mai mari companii din industrie.

Pe măsură ce tot mai multe state încearcă să își consolideze poziția în cursa globală pentru inteligența artificială, Franța și India mizează pe relațiile personale dintre liderii politici și directorii marilor companii din tehnologie.

În ultimele luni, Emmanuel Macron și Narendra Modi au organizat întâlniri cu reprezentanții unor giganți precum SoftBank, Amazon, Microsoft, Google, OpenAI și Anthropic, încercând să atragă investiții în centre de date și infrastructură dedicată inteligenței artificiale.

Obiectivul este dezvoltarea unor ecosisteme capabile să susțină noile tehnologii și să reducă dependența de alte state în domeniul AI.

Unul dintre cele mai importante proiecte anunțate în acest an vizează investițiile grupului japonez SoftBank în Franța.

Compania intenționează să construiască până în 2031 centre de date pentru inteligență artificială cu o capacitate de 3,1 GW, proiect inclus într-un program mai amplu, estimat la 75 de miliarde de euro, care urmărește dezvoltarea unei capacități totale de 5 GW.

Potrivit declarațiilor făcute de directorul SoftBank, Masayoshi Son, Emmanuel Macron a avut un rol direct în negocieri. Liderul francez a evidențiat avantajele sistemului energetic al Franței, bazat în mare măsură pe energia nucleară, și a oferit sprijin guvernamental pentru extinderea proiectului.

Tot în această perioadă, Macron a invitat mai mulți lideri ai industriei AI la summitul G7, unde au participat reprezentanți ai OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Mistral, Cohere, Synthesia și Black Forest Labs.

India urmărește aceeași strategie, însă pornește cu un handicap important. Țara nu produce încă cipuri de ultimă generație și nu dispune de modele proprii de inteligență artificială comparabile cu cele dezvoltate în Statele Unite sau China.

În acest context, premierul Narendra Modi încearcă să atragă investiții străine pentru dezvoltarea infrastructurii AI și a industriei semiconductorilor.

Recent, acesta s-a întâlnit cu directorul executiv al Amazon, Andy Jassy, salutând investiția de aproximativ 48 de miliarde de dolari în India, dintre care 21 de miliarde de dolari vor fi direcționate către infrastructura de inteligență artificială și servicii cloud.

În ultimul an, Modi a avut discuții și cu directorii Microsoft, Google și Intel, companiile anunțând proiecte pentru dezvoltarea ecosistemului AI din India.

Guvernul indian oferă facilități fiscale pe termen lung pentru companiile care construiesc centre de date dedicate inteligenței artificiale și încurajează dezvoltarea producției locale de semiconductori.

În cadrul unei vizite în Olanda, compania ASML a anunțat că va furniza echipamente avansate pentru fabrica de cipuri dezvoltată de Tata Electronics, iar Intel și-a exprimat interesul de a cumpăra componente produse în India.

Specialiștii consideră că dependența Indiei de modele AI și echipamente importate reprezintă una dintre principalele vulnerabilități ale strategiei sale tehnologice.

În același timp, competiția pentru atragerea investițiilor în inteligența artificială se intensifică la nivel global, iar statele încearcă să convingă marile companii că pot oferi energia, infrastructura și condițiile necesare pentru dezvoltarea noii generații de tehnologii.