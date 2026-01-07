Dependența Europei de tehnologia non-UE în domeniul semiconductorilor rămâne una dintre cele mai critice vulnerabilități structurale, iar capacitatea UE de a produce cipuri este în continuare mult sub obiectivele stabilite, în ciuda eforturilor susținute de stimulare a producției interne.

Datele colectate în 2025 indică faptul că ponderea UE în producția globală de cipuri a stagnat în jurul valorii de 8-10%, o cifră modestă în comparație cu giganții asiatici precum Taiwanul și Coreea de Sud. Această dependență critică de tehnologia non-UE expune lanțurile de aprovizionare la perturbări majore, similare celor observate în timpul pandemiei de COVID-19, când lipsa cipurilor a paralizat industrii cheie precum cea auto.

Conștientizând această realitate, Comisia Europeană a propus la începutul anului 2026 o revizuire aprofundată a legislației sale fanion, EU Chips Act. Scopul declarat al acestui act normativ rămâne acela de a atinge o cotă de piață globală de 20% până în 2030, o țintă care pare tot mai greu de atins în lumina proiecțiilor actuale.

Un raport intern, citat de surse din interiorul Comisiei, avertizează că, fără investiții masive suplimentare, cota UE va atinge, în cel mai optimist scenariu, doar 11,7% până la finalul deceniului, lăsând blocul comunitar într-o poziție de dependență strategică.

Piața europeană de servicii cloud este un alt exemplu elocvent al dominației exercitate de tehnologia non-UE. Statisticile recente arată că furnizorii americani de tip „hyperscaler” – Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure și Google Cloud – controlează împreună aproximativ 72% din piața europeană.

Această concentrare ridicată a puterii de procesare și stocare a datelor generează preocupări majore legate de confidențialitate și de aplicabilitatea legislației europene, în special în lumina actelor normative americane precum CLOUD Act, care permit autorităților de peste ocean să solicite acces la datele stocate.

Pentru a contracara această situație, se estimează că în prima jumătate a anului 2026 va intra în vigoare Cloud and AI Development Act, o inițiativă menită să stimuleze dezvoltarea de soluții cloud europene interoperabile și sigure.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că, din motive pragmatice legate de costuri, scalabilitate și funcționalități avansate, nicio mare companie europeană nu va putea renunța complet la serviciile cloud americane în viitorul imediat. Peste 90% din datele europene considerate critice sunt stocate pe servere controlate de companii din SUA, o realitate care subliniază decalajul tehnologic actual.

Deși Uniunea Europeană s-a poziționat ca un lider global în reglementarea inteligenței artificiale prin adoptarea AI Act, există o dependență notabilă de modelele de limbaj mari (LLM) și de infrastructura de calcul dezvoltate predominant în Statele Unite. Companii precum OpenAI, Google DeepMind și Microsoft sunt la vârful inovației în AI, în timp ce eforturile europene, deși lăudabile, sunt fragmentate și subfinanțate în comparație.

O etapă crucială va avea loc pe 2 august 2026, când AI Act va deveni pe deplin aplicabil în toate statele membre. Această legislație impune standarde stricte de transparență și securitate pentru sistemele de inteligență artificială, de la cele cu risc minim până la cele considerate inacceptabile.

În paralel cu aplicarea reglementărilor, fiecare stat membru este obligat să înființeze cel puțin un „sandbox” de reglementare AI până la aceeași dată, mecanisme menite să sprijine startup-urile europene să inoveze sub supraveghere, fără a încălca noile norme stricte.

Pentru a sprijini eforturile de inovare și pentru a reduce dependența de infrastructura de calcul americană, Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții colaborează pentru a finanța „Giga-fabrici de AI”. Acestea sunt centre de calcul masive, esențiale pentru antrenarea modelelor complexe de inteligență artificială.

Inițiativa face parte dintr-un plan mai larg de a stimula investițiile în startup-urile europene și de a crea un ecosistem tehnologic robust, capabil să concureze cu giganții globali.