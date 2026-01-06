Euro digital este subiectul unor întârzieri și divergențe politice în procesul de adoptare la nivelul Uniunii Europene, în condițiile în care proiectul este analizat de instituțiile europene și de băncile centrale din zona euro ca o posibilă formă digitală a monedei unice.

Într-o intervenție susținută la Paris, guvernatorul Băncii Franței, Francois Villeroy de Galhau, a atras atenția că moneda unică europeană ar putea pierde un rol esențial dacă nu va avea un echivalent adaptat economiei digitale.

Guvernatorul a subliniat că euro, introdus în urmă cu peste un sfert de secol, a reprezentat un pas major pentru consolidarea suveranității economice europene și pentru integrarea pieței interne. Popularitatea monedei unice rămâne ridicată în rândul cetățenilor, iar acest sprijin este văzut drept un argument important pentru protejarea și modernizarea sistemului monetar.

În acest context, Francois Villeroy de Galhau a explicat că transformările tehnologice rapide și apariția unor soluții private de plată pot diminua rolul monedei băncii centrale, dacă autoritățile europene nu acționează coordonat. Declarațiile sale vin pe fondul unor relatări anterioare potrivit cărora proiectul euro digital ar fi întâmpinat rezistență atât în rândul unor europarlamentari, cât și al unor instituții bancare.

„Lansat în urmă cu mai bine de 25 de ani, euro reprezintă cel mai mare pas al Europei către suveranitate și un imens succes popular, susținut de 82% dintre cetățenii europeni. Însă astăzi, această realizare obținută cu greu ar putea fi amenințată dacă nu garantăm rolul esențial al monedei băncii centrale «suverane» în lumea digitală”, a declarat guvernatorul Băncii Franței la o conferință organizată la Paris.

Potrivit explicațiilor oferite de oficialul francez, Eurosistemul a făcut deja pași concreți pentru a pune la dispoziția publicului larg un euro digital, conceput ca o extensie modernă a numerarului. Ideea centrală este crearea unei „bancnote digitale” care să păstreze caracteristicile esențiale ale banilor cash, adaptate mediului online și offline.

Acest instrument ar urma să asigure continuitatea rolului monedei băncii centrale ca ancoră a sistemului financiar, într-un context în care plățile electronice devin dominante. Proiectul nu vizează eliminarea numerarului, ci completarea acestuia cu o formă digitală garantată de banca centrală.

„Eurosistemul a «luat deja măsuri pentru a oferi publicului larg un euro digital», care își propune să «emite o «bancnotă digitală» concepută pentru a transpune caracteristicile numerarului în lumea digitală, păstrând în același timp rolul de ancorare al monedei băncii centrale»”, a afirmat Francois Villeroy de Galhau.

La nivel instituțional, Comisia Europeană a propus încă din iunie 2023 un cadru legislativ pentru reglementarea euro digital. De atunci, discuțiile au avansat, însă nu s-au finalizat printr-un acord politic complet între statele membre și Parlamentul European.

Guvernatorul Băncii Franței a amintit că, luna trecută, Consiliul Uniunii Europene a susținut în unanimitate proiectul și a convenit asupra principiilor unui euro digital autentic, care să poată fi utilizat atât online, cât și offline. Un element central al propunerii îl reprezintă nivelul ridicat de confidențialitate promis utilizatorilor.

„Consiliul Uniunii Europene a susținut în unanimitate acest proiect și a convenit asupra unui euro digital autentic, care să acopere atât cazurile de utilizare online, cât și cele offline, care (…) ar oferi un grad ridicat de confidențialitate”, a precizat Villeroy de Galhau.

Conform documentelor discutate la nivel european, euro digital ar putea fi folosit chiar și în lipsa unei conexiuni la internet, iar sumele deținute în conturi sau portofele digitale ar fi limitate. De asemenea, textul stabilește modul în care băncile, în calitate de furnizori de servicii de plată, vor fi compensate.

În perioada de tranziție, estimată la minimum cinci ani, comisioanele interbancare și cele comerciale ar urma să fie plafonate la 0,20% din valoarea tranzacției. Ulterior, aceste plafoane vor fi ajustate în funcție de costurile reale ale utilizării euro digital.

„După votul așteptat din Parlamentul European în luna mai, intenționăm să desfășurăm un proiect pilot începând cu 2027 și să lansăm, eventual, moneda euro digitală în 2029”, a adăugat guvernatorul Băncii Franței.

În prezent, proiectul se află într-o fază de pregătire demarată de Banca Centrală Europeană în 2023, însă lipsa unui acord final între guvernele naționale și Parlamentul European continuă să alimenteze percepția că noul euro, sabotat de divergențe politice, riscă întârzieri semnificative.