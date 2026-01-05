Luni, acțiunile celor mai mari producători de cipuri de memorie au crescut. Investitorii se așteaptă ca prețurile să mai crească, din cauza lipsei de cipuri la nivel global. Această lipsă apare pentru că cererea pentru tehnologia AI (inteligență artificială) a crescut foarte mult. TM Roh, co-director la Samsung, a spus că această lipsă este „fără precedent” și că ar putea dura luni sau chiar ani.

Dr. TM Roh este Director Executiv, Președinte, Șef al Diviziei Device eXperience și Șef al diviziei Mobile eXperience (MX) la Samsung Electronics. În funcțiile sale, el definește strategii pentru a promova inovația în industrie și asigură sinergia între unitățile de afaceri ale Samsung, inclusiv Visual Display Business, Digital Appliances, Health & Medical Equipment Business, MX Business și Networks Business.

Pentru că cererea pentru AI este mare, producătorii fac mai multe cipuri speciale pentru servere AI și mai puține pentru alte domenii, cum ar fi telefoanele mobile. În unele cazuri, prețurile cipurilor s-au dublat din februarie 2025. De aceea, investitorii se așteaptă la noi creșteri de preț.

Luni, acțiunile Micron au crescut cu aproximativ 2%, SK Hynix cu aproape 3%, iar Samsung cu 7,5%.

Luna trecută, șeful Micron, Sanjay Mehrotra, a dezvăluit faptul că lipsa de cipuri de memorie ar putea continua și după 2026. Anul trecut, acțiunile Micron au crescut cu 240%.

Sanjay Mehrotra este președintele consiliului de administrație și directorul general al Micron Technology. Sanjay are peste 40 de ani de experiență în industria memoriei semiconductoare, deținând poziții de inginerie și conducere la Integrated Device Technology, SEEQ Technology și Intel Corp. Deține peste 70 de brevete, dintre care câteva sunt fundamentale pentru permiterea utilizării memoriei flash de mare capacitate, acum un element omniprezent al calculului modern. A publicat numeroase articole în domeniile proiectării memoriei nevolatile și sistemelor de memorie flash.

Și acțiunile Samsung au urcat cu peste 50% în 2025, iar SK Hynix aproape de patru ori. Companii mai mici, cum ar fi Western Digital, Applied Digital și Seagate, au crescut luni cu peste 3%, iar SanDisk cu 1,5%.

Piața cipurilor de memorie este ciclică, cu urcușuri și coborâșuri mari de preț. Analiștii cred că cererea mare va continua și în 2027.