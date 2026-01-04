Ideologul rus Aleksandr Dughin atrage atenția asupra unei crize profunde în ordinea internațională, pe care o consideră aflată într-o fază ireversibilă de colaps.

Într-un articol publicat pe Multipolar Press, Dughin citează recentele acțiuni ale Statelor Unite în Venezuela, inclusiv extragerea lui Nicolas Maduro, ca exemplu al unei realități în care dreptul internațional pare să nu mai funcționeze.

Dughin susține că probabilitatea izbucnirii unui război mondial a crescut și estimează că acest conflict ar putea fi mai iminent în 2026 decât în 2025.

El subliniază că un astfel de război ar implica, prin definiție, majoritatea actorilor globali, dar că există participanți principali care ar modela cursul evenimentelor.

„În consecință, un Al Treilea Război Mondial este mai mult decât probabil. Iar în 2026 este mai probabil decât în 2025. Acest lucru nu înseamnă că suntem condamnați la el; înseamnă doar că ne aflăm într-o situație foarte dificilă. Prin definiție, un război mondial îi implică pe toți sau aproape pe toți. De aceea se numește război mondial. Dar, chiar și așa, în fiecare război mondial există subiecți principali”, scrie Dughin.

Potrivit ideologului rus, actorii centrali într-un posibil conflict global ar fi „Occidentul colectiv”, în ambele sale forme – liberal-globalistă și hegemonistă – și „polii emergenți ai lumii multipolare”, printre care Dughin menționează Rusia, China și India.

Restul țărilor ar urma să joace roluri secundare, servind drept instrumente în cadrul tensiunilor globale.

„Occidentul colectiv, în ambele sale întrupări (liberal-globalistă și hegemonistă) Polii în ascensiune ai lumii multipolare (Rusia, China, India). Toți ceilalți sunt, deocamdată, doar un instrument”, notează Dughin.

În contextul declinului dreptului internațional tradițional, Dughin pledează pentru elaborarea unui sistem propriu, care să reflecte interesele Rusiei și să definească un nou cadru juridic global.

El observă că, deși China încearcă să construiască un astfel de sistem, eforturile Rusiei sunt mai limitate.

„Dacă dreptul internațional nu există și dacă este, prin definiție, imposibil să fie apărată lumea de la Ialta, vechea ONU și inerția bipolarității, atunci trebuie să propunem propriul nostru nou sistem de drept internațional. China face anumite încercări în această direcție, noi – într-o măsură mai mică”, scrie el cu referire la Rusia.

Dughin avertizează că, dacă situația se va agrava, lumea s-ar putea confrunta cu o „luptă a tuturor împotriva tuturor” la scară planetară, în cadrul căreia se va stabili viitoarea ordine mondială și structura dreptului internațional.

Pentru Dughin, obiectivul este crearea unui cadru juridic internațional care să permită Rusiei să se definească ca un „Stat-Civilizație” și să consolideze conceptul de „Lume Rusă”, un proiect pe care ideologul consideră că trebuie să-l conceptualizeze cât mai rapid.