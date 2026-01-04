Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, atrage atenția că evenimentele internaționale recente, inclusiv intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela, demonstrează un adevăr greu de ignorat: politica externă nu mai este un subiect îndepărtat sau pur teoretic, ci unul care influențează direct securitatea, economia și libertățile cetățenilor europeni.

Acesta subliniază că lumea de astăzi este departe de idealul unei ordini internaționale echitabile și previzibile. În acest context, abordările naive sau pasive nu mai sunt o opțiune. Deciziile globale cer experiență, luciditate și asumare, pentru că lipsa de pregătire poate genera costuri majore pe termen lung.

Europarlamentarul român amintește că, deși aspirația către o ordine internațională mai dreaptă rămâne legitimă, realitatea arată că instabilitatea din alte regiuni ajunge inevitabil să afecteze și Europa. Crizele politice, conflictele și dezechilibrele economice nu rămân izolate, ci se propagă.

„O reflecție necesară, spusă cu calm și responsabilitate. Politica internațională nu mai este ceva abstract. Ne influențează direct viața, securitatea, economia și libertățile. Abia acum realizăm pe deplin acest lucru. Tocmai de aceea, în astfel de momente, este nevoie de profesioniști, de experiență și de luciditate. Nu e un joc. Iar lipsa de pregătire ne poate costa scump. Trăim într-o lume departe de a fi perfectă. Ne dorim cu toții o ordine internațională mai justă, mai umană, mai echilibrată. Dar realitatea ne arată că a lăsa lucrurile la voia întâmplării nu mai funcționează. Ce se întâmplă în alte colțuri ale lumii ajunge, mai devreme sau mai târziu, să ne afecteze și pe noi”, a spus Negrescu, pe Facebook.

Referindu-se la situația din Venezuela, Victor Negrescu afirmă că susținerea valorilor democratice presupune consecvență. Comunitatea internațională nu poate ignora încălcările grave ale drepturilor omului, alegerile lipsite de legitimitate, corupția endemică, sărăcirea deliberată a populației sau reprimarea brutală a opoziției. Astfel de realități nu sunt specifice doar Venezuelei, ci se regăsesc și în alte state, precum Iranul, unde pasivitatea externă a avut consecințe dramatice pentru milioane de oameni.

Negrescu subliniază că intervențiile Statelor Unite nu reprezintă o premieră istorică și nu sunt legate de o singură administrație politică. De-a lungul timpului, atât lideri democrați, cât și republicani au recurs la astfel de decizii, cu rezultate diferite. În opinia sa, evaluarea finală aparține istoriei, însă este esențial să se facă o distincție clară între aceste acțiuni și agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, unde a fost încălcată voința unei populații și a unui stat cu instituții alese democratic.

În cazul Venezuelei, europarlamentarul evidențiază existența unei opoziții reale și a unor lideri susținuți de o parte importantă a populației, motiv pentru care apelurile europene la o tranziție democratică sunt justificate.

„Acest lucru înseamnă să înțelegem că există limite care nu pot fi depășite: încălcarea gravă a drepturilor omului, alegeri nerecunoscute de comunitatea internațională, corupție generalizată, sărăcirea voită a populației, arestarea ilegală a cetățenilor altor state, sponsorizarea crimei organizate și a traficului de droguri sau reprimarea brutală a protestelor pașnice și a oricărei forme de exprimare liberă. Acest lucru s-a întâmplat în Venezuela, se întâmplă în Iran și în prea multe state unde milioane de persoane au avut de suferit din cauza pasivității comunității internaționale. Întrebarea care se pune deseori este ce primează: salvarea de vieți omenești sau tolerarea unor regimuri autoritare? Președintele Donald Trump nu este primul lider american care ia o astfel de decizie. Președinți americani, atât democrați, cât și republicani, au mai făcut acest lucru. Uneori au reușit să îmbunătățească viața din țările vizate, alteori au eșuat. Istoria va decide și în acest caz. Și nu, nu este deloc același lucru cu cele făcute de Federația Rusă în Ucraina, unde existau instituții alese democratic și o populație a cărei voință a fost călcată în picioare de trupele rusești. De aceea, apelul liderilor europeni la o tranziție democratică este corect, mai ales că în Venezuela există o opoziție și lideri cu adevărat apreciați și susținuți de populație”, continuă acesta.

Totodată, Victor Negrescu avertizează că nimeni nu ar trebui să ignore dimensiunea economică a acestor confruntări. Interesele legate de petrol și resurse minerale, precum și pierderea influenței geopolitice pentru Federația Rusă și China în America de Sud, fac parte din ecuație. Respectarea dreptului internațional rămâne esențială, dar realismul obligă la recunoașterea acestor mize.

În concluzie, Victor Negrescu afirmă că o politică externă eficientă nu se construiește pe iluzii, ci pe principii ferme și decizii asumate. Dacă Europa și România se declară parteneri ai Statelor Unite și susținători ai valorilor democratice, această poziție trebuie menținută fără ambiguități. Solidaritatea strategică nu poate fi selectivă, iar securitatea de astăzi depinde de coerența și unitatea comunității democratice.