În urma operațiunii militare desfășurate sâmbătă în Venezuela, în care președintele Nicolas Maduro a fost capturat, aproximativ 40 de persoane și-au pierdut viața, potrivit unei surse guvernamentale venezuelene citate de New York Times. Victimele includ atât civili, cât și membri ai forțelor armate.

Președintele american Donald Trump a declarat că nu au existat victime în rândul militarilor americani, deși a menționat că unii soldați au fost răniți ușor. În primele ore de după atac, au început să fie raportate detalii despre victimele civile.

Printre acestea se numără și o femeie de 80 de ani, Rosa Gonzalez, care a murit după ce un perete exterior al clădirii sale rezidențiale din Catia La Mar a fost distrus în timpul bombardamentului. O altă persoană a fost grav rănită în incident, potrivit familiei sale.

În timpul operațiunii, elicopterele americane folosite pentru evacuarea lui Maduro și a soției sale au fost atacate cu focuri de armă. Generalul Dan Caine, șeful Statului Major General al SUA, a precizat că unul dintre elicoptere a fost lovit, dar a rămas operațional, permițând întoarcerea tuturor aeronavelor în siguranță.

Președintele Panamei, José Raúl Mulino, și-a exprimat public susținerea pentru politicianul de opoziție venezuelean Edmundo González, pe care îl consideră reprezentantul „voinței democratice” a alegătorilor din Venezuela.

Printr-un mesaj postat pe platforma X, Mulino a subliniat că guvernul său susține dorințele legitime ale poporului venezuelean, exprimate prin votul la alegerile prezidențiale din 2024, câștigate, potrivit mai multor state, de González. Președintele panamez a adăugat că Panama se solidarizează cu un proces de tranziție pașnic, ordonat și legitim.

Edmundo González, fost diplomat și lider al opoziției, a fost recunoscut ca învingător al alegerilor de mai multe țări, însă Guvernul lui Nicolas Maduro respinge aceste rezultate. José Raúl Mulino, aflat la primul său mandat după ce a preluat conducerea țării în 2024 și considerat un lider de centru-dreapta, nu a comentat direct operațiunea militară americană recentă.

India și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de evoluțiile recente din Venezuela și a anunțat că monitorizează atent situația, potrivit unui comunicat oficial din New Delhi. Guvernul indian a reafirmat sprijinul pentru siguranța și bunăstarea cetățenilor venezueleni și a îndemnat toate părțile implicate să-și rezolve diferențele pe cale pașnică.

Ambasada Indiei la Caracas menține legătura cu membrii comunității indiene din țară și va continua să le ofere tot sprijinul necesar.

India a avut în trecut relații economice semnificative cu Venezuela, fiind unul dintre principalii cumpărători de petrol venezuelean în anii 2000, prin companii de stat precum ONGC Videsh. Totuși, după sancțiunile impuse de administrația Trump în 2019, importurile de petrol din Venezuela au scăzut considerabil, ajungând aproape de zero.

China și-a exprimat nemulțumirea față de capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite, însă reacția sa va fi predominant diplomatică, evitând folosirea forței sau sancțiuni economice.

Analistul Shaun Rein, fondator al China Market Research Group, explică că Beijingul este alarmat, dar limitat în opțiuni. „China a emis o condamnare puternică a Statelor Unite și colaborează cu alte țări din America Latină și Caraibe pentru a arăta că această acțiune nu este corectă”, a declarat Rein pentru Al Jazeera.

Expertul subliniază că, din punct de vedere militar, China are resurse reduse în afara granițelor sale, deținând doar două baze externe, comparativ cu aproximativ 800 ale Statelor Unite. Istoric, China nu adoptă o atitudine războinică. Prin urmare, reacția chineză se va limita la declarații critice, fără a recurge la acțiuni militare sau economice.