Într-o mișcare militară fără precedent, președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de trupele americane în cadrul unei operațiuni extrem de bine planificate, denumită „Absolute Resolve”. Acțiunea a fost rezultatul mai multor luni de pregătiri, exerciții și simulări, inclusiv replici exacte ale reședinței fortificate a lui Maduro, pentru a antrena soldații în toate scenariile posibile.

Operațiunea a fost menținută în strictă confidențialitate, iar Congresul SUA a fost informat abia după începerea misiunii. Tentative anterioare fuseseră amânate din cauza condițiilor meteo nefavorabile, dar la începutul lunii ianuarie 2026 s-a creat „fereastra perfectă” pentru lansarea raidului.

„De-a lungul săptămânilor de Crăciun și Anul Nou, militarii americani au stat pregătiți, așteptând ca toate condițiile să fie îndeplinite și ca președintele să dea ordinul final”, a declarat generalul Dan Caine, șeful Statului Major al armatei SUA, într-o conferință de presă, potrivit BBC.

Ordinul final a venit personal de la președintele Donald Trump, care le-a urat militarilor „mult noroc și drum bun”.

„Eram gata să o facem acum patru zile, apoi acum trei zile, apoi acum două zile, și dintr-odată s-a deschis fereastra perfectă. Și am spus: mergeți”, a declarat Donald Trump la Fox & Friends, citat de Fox News.

Intervenția a durat aproximativ două ore și 20 de minute și s-a desfășurat simultan pe aer, mare și uscat, implicând peste 150 de aeronave, un portavion și zeci de nave de război.

„A fost incredibil de văzut. M-am uitat la tot ca la un show TV. Viteza, violența… a fost o treabă uimitoare”, a spus Trump, într-o declarație citată de Fox News.

Trupele Delta Force au intrat în Caracas în timp ce bombardamentele asupra unor puncte strategice, inclusiv baze aeriene și porturi, erau în plină desfășurare.

„A fost extrem de complex. Aveam un avion de vânătoare pentru orice situație posibilă”, a spus Trump.

În timpul raidului, un elicopter american a fost avariat, dar a reușit să rămână în aer, iar soldații au capturat rapid cuplul prezidențial, împiedicând o încercare de ascundere într-o cameră securizată.

„Erau pregătiți și ne așteptau. Știau că venim”, a spus Trump, descriind clădirea drept o „fortăreață militară” în centrul Caracasului. „A ajuns la ușă, dar nu a reușit să o închidă. A fost prins extrem de rapid”.

Reacțiile internaționale nu au întârziat: președintele Braziliei, Lula da Silva, a criticat acțiunea, avertizând asupra unui precedent „extrem de periculos” pentru comunitatea internațională.

În SUA, liderii democrați, inclusiv Chuck Schumer, și-au exprimat îngrijorarea privind lansarea unei operațiuni militare fără aprobarea Congresului, în timp ce oficiali precum Marco Rubio au justificat secretul pentru protejarea misiunii.

„Maduro este un dictator ilegitim. Dar lansarea unei acțiuni militare fără aprobarea Congresului este o decizie iresponsabilă”, a declarat liderul democrat Chuck Schumer „Congresul are tendința să scape informații”, a adăugat Trump.

După capturare, Maduro și soția sa au fost transportați pe USS Iwo Jima și apoi în New York, unde urmează să fie judecați pentru acuzații de trafic de droguri și implicare în activități narco-teroriste. Cei doi au fost plasați la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, o facilitate cunoscută pentru cazurile de mare profil și condițiile stricte de detenție.

Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, conduce Venezuela din 2013, succedându-l pe Hugo Chávez. Regimul său este tot mai izolat pe plan internațional, iar capturarea sa marchează o escaladare semnificativă a presiunii externe asupra Caracasului.