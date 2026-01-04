Un avion care îi transporta pe președintele venezuelean capturat, Nicolás Maduro, și pe soția sa, Cilia Flores, a aterizat sâmbătă la baza aeriană Stewart Air National Guard Base, potrivit CNN.

Liderul venezuelean urmează să fie judecat săptămâna viitoare la un tribunal federal din Manhattan, fiind acuzat de infracțiuni legate de droguri și arme.

Maduro și Flores au fost scoși cu forța din dormitorul lor în timpul unei operațiuni de amploare desfășurate peste noapte de armata americană în Caracas, potrivit informațiilor făcute publice de autoritățile americane.

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat sâmbătă un nou act de punere sub acuzare împotriva lui Maduro, care îi vizează și pe soția și fiul acestuia.

Potrivit unui oficial federal, Nicolás Maduro a coborât din avion la baza militară din New York îmbrăcat în haine gri și încătușat. El a fost escortat de peste o duzină de agenți federali îmbrăcați în negru, conform imaginilor difuzate de postul american WCBS.

Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, a cerut sâmbătă „eliberarea imediată” a lui Nicolás Maduro și a soției sale, la câteva ore după capturarea acestora.

„Solicităm eliberarea imediată a preşedintelui Nicolás Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores”, a declarat Rodríguez într-o ședință a Consiliului Național de Apărare, transmisă de televiziunea de stat VTV. Ea l-a numit pe Maduro „singurul preşedinte al Venezuelei”.

Alături de alți oficiali de rang înalt, Delcy Rodríguez a calificat capturarea drept o „răpire”, susținând că Statele Unite au încălcat dreptul internațional și au „atacat cu sălbăticie” integritatea teritorială a Venezuelei.

Vicepreședinta a anunțat că guvernul va emite un decret de declarare a „stării de urgenţă externă”, care va fi supus validării Curții Supreme.

„Facem apel la apărarea vieţii. Niciun bărbat sau femeie din Venezuela nu ar trebui să rămână pasiv, deoarece extremiştii care au provocat această agresiune armată împotriva ţării noastre vor fi traşi la răspundere de istorie şi justiţie”, a spus Rodríguez.

Rodríguez a cerut sprijinul altor guverne latino-americane și a avertizat asupra precedentului creat.

„Facem apel la popoarele din patria noastră mare să rămână unite, deoarece ceea ce s-a făcut Venezuelei poate fi făcut oricui. Această utilizare brutală a forţei pentru a înfrânge voinţa poporului poate fi aplicată oricărei ţări”, a avertizat ea.

Declarațiile vicepreședintei venezuelene contrastează cu cele făcute anterior de președintele american Donald Trump, care a afirmat, într-o conferință de presă susținută în Florida, că secretarul de stat Marco Rubio a discutat cu Delcy Rodríguez.