Oana Țoiu a explicat că România este implicată într-un proces de consultare intensă cu partenerii europeni pentru formularea unei declarații comune referitoare la evoluțiile recente din Venezuela, document care va sta la baza poziției UE în cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Potrivit ministrului, această coordonare reflectă interesul comun al statelor membre pentru stabilitate, securitate și respectarea normelor internaționale.

Într-o declarație publică, ministrul Afacerilor Externe a subliniat că discuțiile cu partenerii europeni au avut ca obiectiv principal armonizarea mesajului diplomatic transmis la nivel internațional, într-un moment considerat sensibil pentru regiune.

„Suntem în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană pe situaţia din Venezuela şi am discutat astăzi alinierea pentru o declaraţie comună în pregătirea consiliului de securitate ONU. Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în faţa justiţiei poate opri creşterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor şansa la un viitor bun în prosperitate, dar este şi o decizie care ne aduce la masa discuţiilor diplomatice pentru a reafirma şi a proteja regulile internaţionale”, a afirmat Oana Ţoiu, sâmbătă seară, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a indicat că interesul României față de situația din Venezuela nu este unul abstract sau exclusiv diplomatic, ci are și o dimensiune umană, determinată de existența unei comunități cu origini românești în această țară. Deși numeric redusă, această comunitate este considerată relevantă, iar autoritățile române urmăresc cu atenție evoluțiile care ar putea avea impact asupra siguranței sale.

În acest context, Oana Țoiu a precizat că statul român tratează cu prioritate protecția propriilor cetățeni, indiferent de zona geografică în care aceștia se află, iar situațiile de instabilitate politică sau socială impun măsuri de prevenție și reacție coordonată la nivel european.

Ministrul Afacerilor Externe a detaliat că una dintre preocupările centrale ale României în actualul context este siguranța cetățenilor români aflați în Venezuela, precum și capacitatea statului de a le oferi sprijin consular în caz de nevoie. Această abordare este integrată într-un efort mai amplu de cooperare între statele membre ale Uniunii Europene.

În declarațiile sale, Oana Țoiu a explicat că rețeaua diplomatică și consulară a României din America Latină este pregătită să acționeze rapid și coordonat, inclusiv în colaborare cu misiunile UE.

„Prima prioritate este siguranţa cetăţenilor români din această ţară. Misiunile diplomatice şi consulare ale României din spaţiul Americii Latine sunt pregătite să acorde asistenţă în caz de nevoie alături de misiunea permanentă a UE”, a arătat ministrul român de Externe.

Totodată, oficialul român a precizat că, în ultimele ore, statele membre ale Uniunii Europene au pus în funcțiune un mecanism comun de informare și cooperare consulară, menit să asigure un răspuns rapid și coerent în eventualitatea agravării situației. Acest schimb de informații este considerat esențial pentru protejarea cetățenilor europeni și pentru menținerea unei poziții unitare la nivel diplomatic.

Referindu-se la dimensiunea politică a crizei, Oana Țoiu a reiterat poziția României și a Uniunii Europene privind necesitatea revenirii Venezuelei la un cadru democratic funcțional, exprimând sprijin pentru demersuri pașnice și responsabile din partea autorităților.