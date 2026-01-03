Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, a subliniat importanța negocierilor pentru fondurile europene în cadrul emisiunii Be Eu de la Antena 3 CNN, atrăgând atenția asupra impactului direct al acestora asupra economiei României.

Europarlamentarul a precizat că România trebuie să continue să dezvolte infrastructura de bază – drumuri, canalizare și utilități – dar în același timp trebuie să investească în tehnologii avansate, precum inteligența artificială, și în energie.

Negrescu a atras atenția și asupra provocărilor legislative europene, cum ar fi eliminarea perioadei „n+3”, care permitea prelungirea implementării fondurilor cu trei ani, un aspect important pentru România, care adesea depășește termenele de finanțare.

„La nivelul Parlamentului European, ultimele luni s-au axat pe nevoia de a creiona viitorul buget european şi de a identifica resurse suplimentare pentru nevoile pe care le ai, inclusiv România. Fie că vorbim de subvenţiile pentru fermieri, de findurile pentru dezvoltare locală sau de resursele pentru educaţie şi sănătate. Şi Europa duce lipsă de bani. Trebuie să colectăm mai bine la nivel european şi să ne asigurăm că resursele sunt folosite eficient în contextul în care multe resurse se acordă şi către zona de apărare. Mai există o provocare în propunerea făcută de Comisia Europeană: dispare acea perioadă n+3, adică posibilitatea de a continua implementarea 3 ani după realizarea cicului de finanţare. E ceva dificil pentru România, pentru că mereu România a depăşit perioada de finanţare. Fiecare negociere e crucială pentru România, economia României depinde de aceste fonduri europene. Investiţiile publice de la noi din ţară sunt prepronderent alimentate din bani europeni. România are nevoie de bază: trebuie să asfaltăm drumuri, trebuie să introducem canalizare, utilităţi. Dar trebuie să investim şi în AI, în energie… Cum împăcăm aceste nevoi multiple într-un context extrem de dificil. Este o provocare şi pentru Bruxelles, şi pentru România. Azi, banii sunt mai scumpi ca oricând, şi mai rari ca oricând”, a afirmat europarlamentarul Victor Negrescu la emisiunea Be Eu.

Pe lângă infrastructură, europarlamentarul a discutat despre salariul minim european și armonizarea acestuia.

„Scopul – o reglementare comună, un mod de calcul comun, să ne asigurăm că salariile minime la nivel european cresc oarecum similar, raportându-ne la salariul mediu, la puterea de cumpărare, la costurile de trai. S-a stabilit o bază de calcul. Din nefericire, anumite zone politice au căutat să blocheze acest sistem. Şi România trebuie să aplice această directivă. UE îţi permite să acorzi şi mecanisme compensatorii”, a afirmat Victor Negrescu.

În domeniul sănătății și educației, Negrescu a subliniat necesitatea creșterii fondurilor și accesului echitabil la medicamente. Membru al Comisiei de Sănătate a Parlamentului European, el a participat la elaborarea planului european de combatere a bolilor cardiovasculare și militează pentru investiții sporite în sănătate și educație.

„Trebuie să existe acces echitabil la medicamente, dar şi la un preţ decent. Îmi doresc mai mulţi bani pentru Sănătate. Noi, PE cerem dublarea fondurilor şi pentru Educaţie. Sănătatea şi Educaţia reprezintă o bătălie importantă în PE”, a afirmat Victor Negrescu.

Negrescu a abordat și componentele economice și de securitate, menționând digitalizarea, energia și apărarea ca domenii prioritare.

Vicepreședintele Parlamentului European a subliniat că succesul României în următorii ani depinde de o combinare eficientă între infrastructura de bază, investițiile în tehnologii moderne și gestionarea strategică a fondurilor europene.