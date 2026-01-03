Europarlamentarul liberal Dan Motreanu a afirmat, sâmbătă, într-o postare publicată pe Facebook, că România a beneficiat semnificativ de fondurile europene de la momentul aderării la Uniunea Europeană, subliniind impactul direct al acestora asupra nivelului de trai şi dezvoltării economice.

”Apartenenţa ţării noastre la Uniunea Europeană le permite românilor să ducă o viaţă mai bună. De la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE şi a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro”, a scris europarlamentarul.

În opinia sa, aceste date arată clar avantajul net al apartenenţei la UE, atât din perspectiva investiţiilor realizate, cât şi a capacităţii statului român de a recupera decalajele de dezvoltare faţă de alte state membre.

Dan Motreanu a prezentat şi perspectivele financiare pentru următorul exerciţiu bugetar multianual. Potrivit acestuia, propunerea Comisia Europeană pentru perioada 2028–2034 prevede pentru România o alocare totală de 60,2 miliarde de euro.

Din această sumă, 54,6 miliarde de euro reprezintă alocarea generală, destinată principalelor politici de dezvoltare, un miliard de euro este rezervat pentru domenii precum migraţia, securitatea şi afacerile interne, iar 4,6 miliarde de euro sunt prevăzute pentru Fondul Social şi pentru Climă, instrumente menite să sprijine tranziţia socială şi adaptarea la noile obiective climatice ale Uniunii.

Europarlamentarul liberal a subliniat că, în activitatea sa din Parlamentul European, a susţinut constant proiecte favorabile României şi a intervenit pentru protejarea intereselor naţionale, în special în ceea ce priveşte menţinerea şi consolidarea fondurilor de coeziune.

”În calitate de europarlamentar, am depus amendamente, am susţinut proiectele importante pentru comunităţile si ţara noastră, am apărat interesele românilor. Parlamentul European a aprobat amendamentele pe care le-am depus pentru ca România să se poată dezvolta în continuare pe baza fondurilor din Politica de Coeziune”, a mai transmis Motreanu.

Fondurile alocate României din bugetul UE sunt direcţionate către investiţii majore în infrastructură şi servicii publice. Acestea includ construcţia şi modernizarea de autostrăzi şi drumuri, investiţii în educaţie prin şcoli, grădiniţe şi creşe, modernizarea spitalelor şi dotarea acestora cu aparatură medicală, precum şi extinderea reţelelor de canalizare, alimentare cu apă şi gaze. De asemenea, o parte importantă a finanţărilor vizează sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Agricultura şi dezvoltarea rurală reprezintă un alt domeniu major de intervenţie, beneficiind de finanţări consistente care susţin atât producţia agricolă, cât şi comunităţile din mediul rural.