Economistul Bogdan Glăvan a atras atenția recent asupra impactului pe care programele guvernamentale îl au asupra prețurilor în economie.

El a explicat că măsuri precum cupoanele de vacanță, programul Rabla sau Prima casă nu reduc costurile pentru consumatori, ci mențin prețurile la niveluri ridicate în sectoarele vizate.

În opinia sa, beneficiarii principali sunt producătorii și comercianții, iar nu neapărat persoanele cu venituri mici, așa cum se promovează în mod obișnuit.

”Ultimele luni au pulverizat câteva mituri referitoare la intervențiile statului în economie. Ar fi trebuit să realizăm demult că (1) Cupoanele de vacanță țin prețurile în Horeca sus, (2) Programul Rabla ține prețurile mașinilor sus

și, prin extensie, (3) Programul Prima casă ține prețurile locuințelor sus”, arată acesta pe pagina sa de Facebook.

Bogdan Glăvan a subliniat că aceste intervenții pot avantaja doar un grup restrâns de cumpărători, în timp ce majoritatea resimt efectele negative prin scumpiri indirecte.

În acest context, el a apreciat decizia guvernului de a limita fondurile alocate unor astfel de programe, chiar dacă motivul invocat oficial a fost lipsa resurselor, și nu o recunoaștere a efectelor lor problematice.

”Mitul este că aceste programe îi ajută pe nevoiași/cumpărători. În realitate, ele îi ajută categoric pe producători. Desigur, îi ajută și pe anumiți cumpărători, însă nu neapărat pe cei cu venituri mici; și categoric dezavantajează alți mulți cumpărători”, continuă acesta.

Potrivit economistului, experiența recentă arată că orice program care generează creșteri de preț nu poate fi considerat un sprijin real pentru consumatori și că analiza impactului asupra pieței ar trebui să fie mai clară și mai transparentă înainte de implementarea acestor politici.