NATO pregătește cea mai mare schimbare din ultimii 40 de ani. Flota AWACS va fi înlocuită
SURSA FOTO: NATO/Facebook - NATO AWACS E-3A
NATO pregătește înlocuirea flotei de avioane AWACS, aflată în serviciu de peste patru decenii, cu aeronave GlobalEye produse de compania suedeză Saab. Anunțul este așteptat la summitul Alianței programat la Ankara, în perioada 7-8 iulie, potrivit unor surse citate de Reuters. Decizia ar marca una dintre cele mai importante modernizări ale capacităților de supraveghere aeriană ale Alianței și ar putea avea implicații inclusiv în relația cu administrația președintelui american Donald Trump.
NATO pregătește înlocuirea flotei AWACS cu aeronavele suedeze GlobalEye
NATO intenționează să renunțe la actuala flotă de aeronave AWACS și să o înlocuiască cu avioane de supraveghere GlobalEye, dezvoltate de compania suedeză Saab, potrivit informațiilor furnizate agenției Reuters de patru surse familiarizate cu dosarul.
Decizia ar putea avea implicații politice importante, în contextul în care președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut în repetate rânduri aliaților să achiziționeze echipamente militare produse în SUA. Totodată, liderul american a amenințat de mai multe ori că Statele Unite ar putea părăsi NATO, acuzând statele europene că beneficiază de protecția americană fără a contribui suficient la costurile apărării comune.
Potrivit acelorași surse, Alianța ar urma să își prezinte oficial planurile privind achiziția aeronavelor GlobalEye în cadrul summitului NATO programat la Ankara, în zilele de 7 și 8 iulie.
Până în acest moment, NATO nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta informațiile, iar compania Saab a refuzat să facă declarații pe această temă.
Flota de la baza Geilenkirchen ar putea deveni cea mai mare din lume echipată cu GlobalEye
Actuala flotă a NATO este alcătuită din 14 aeronave AWACS, considerate de peste patru decenii principalele platforme de avertizare timpurie și supraveghere aeriană ale Alianței.
Funcționând ca adevărate centre radar aeropurtate, avioanele sunt ușor de recunoscut datorită structurii radar circulare, cu un diametru de aproximativ nouă metri, montată deasupra fuselajului. Aceste aeronave reprezintă „ochii” NATO în spațiul aerian încă din anul 1982.
Flota este staționată la baza aeriană Geilenkirchen, din Germania, iar după declanșarea războiului din Ucraina, în 2022, aeronavele AWACS au fost folosite intens în misiunile de supraveghere desfășurate de-a lungul flancului estic al Alianței.
Conform planului analizat de NATO, aceeași bază aeriană ar urma să găzduiască în viitor cea mai mare flotă de aeronave GlobalEye din lume, au precizat sursele Reuters. Aparatul, care a efectuat primul zbor în 2018, este construit pe platforma avionului de business Global 6500, produs de compania canadiană Bombardier.
GlobalEye concurează direct cu aeronava E-7 Wedgetail dezvoltată de Boeing, un avion destinat misiunilor de avertizare timpurie, comandă și control, construit pe platforma Boeing 737 și proiectat pentru supravegherea spațiului aerian și coordonarea operațiunilor militare.
În 2025, NATO a renunțat la planul inițial de a cumpăra șase aeronave Boeing E-7 Wedgetail, după ce Pentagonul a decis să abandoneze propria achiziție a 26 de astfel de aparate și să își orienteze o parte din capabilitățile de supraveghere către sistemele bazate pe sateliți.
Ulterior, în urma presiunilor exercitate de membri ai Congresului american, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat în luna mai, în fața unei comisii a Congresului, că Pentagonul desfășoară demersurile necesare pentru reintroducerea programului E-7 Wedgetail în proiectul de buget.
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