Liderii regionali ai UE avertizează că reducerea bugetului 2028–2034 pune în pericol investițiile în locuințe accesibile

Liderii regionali ai Uniunii Europene (UE) au avertizat că reducerea bugetului multianual pentru perioada 2028–2034 riscă să afecteze investițiile în locuințe accesibile, cerând fonduri sporite și cooperare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru a combate criza locuințelor care se agravează.

Liderii locali şi regionali şi-au exprimat joi, 2 iulie, îngrijorarea cu privire la faptul că următorul buget multianual al Uniunii Europene (UE) riscă să submineze investiţiile în locuinţe accesibile, necesare pentru a atenua criza locuinţelor care se agravează în Europa.

„Provocarea Europei în domeniul locuinţelor nu constă doar în construirea mai multor unităţi locative”, a declarat Kata Tutto, preşedintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), un organism consultativ al UE care găzduieşte reprezentanţi regionali şi locali aleşi democratic din toate cele 27 de state membre.

La o reuniune care a fost organizată joi la Bruxelles, aceştia au cerut ca UE „să treacă de la ambiţia politică la investiţii şi realizări concrete”, susţinând că lipsa investiţiilor acum va face ca milioane de europeni să nu îşi mai permită locuinţe accesibile.

Pe măsură ce negocierile privind următorul cadru financiar pe termen lung al UE se intensifică, oraşele şi regiunile se tem că locuinţele accesibile ar putea deveni o victimă a priorităţilor de cheltuieli, deoarece mai multe state membre ale UE încearcă să reducă bugetul propus de Comisia Europeană, de 2.000 miliarde de euro, pentru perioada 2028-2034.

Tutto a solicitat Băncii Europene de Investiţii (BEI), braţul financiar al UE, să „majoreze volumul investiţiilor” de care oraşele şi regiunile au nevoie pentru a „face comunităţile locuibile” prin furnizarea de infrastructură esenţială. Ea a citat transportul public, precum şi infrastructura energetică şi de apă, ca exemple cheie.

La rândul său, eurodeputata italiană Irene Tinagli, preşedinta Comisiei speciale pentru criza locuinţelor din cadrul Parlamentului European, a declarat că abordarea crizei locuinţelor „necesită investiţii, o mai bună coordonare la toate nivelurile de guvernare şi un angajament comun din partea instituţiilor europene, a statelor membre, a regiunilor şi a oraşelor”.

CoR şi BEI au căzut de acord asupra unei cooperări mai strânse în domenii cheie, inclusiv infrastructura socială, locuinţele şi energia. Preşedintele BEI, Nadia Calvino, a declarat că „investiţiile în oraşe şi regiuni rezistente, în coeziune şi locuinţe” reprezintă o prioritate strategică.

Potrivit cifrelor BEI, cea mai mare bancă multilaterală de dezvoltare din lume a oferit o finanţare record de cinci miliarde de euro pentru proiecte de locuinţe în întreaga Europă în 2025. BEI vizează o creştere până la şase miliarde de euro în acest an, a confirmat Calvino. Aceste investiţii contribuie la Planul Comisiei Europene privind locuinţele accesibile, lansat în decembrie şi care îşi propune să crească oferta de locuinţe, să mobilizeze investiţiile publice şi private şi să sprijine statele membre şi regiunile în extinderea locuinţelor sociale şi accesibile.

Cu toate acestea, potrivit estimărilor Comisiei Europene, UE trebuie să construiască două milioane de locuinţe în fiecare an pentru a satisface cererea actuală, ceea ce reprezintă o investiţie de aproximativ 153 de miliarde de euro pe an.