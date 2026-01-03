Rolul luminilor de avarie este strict reglementat de legislația rutieră. Acestea trebuie utilizate pentru a semnaliza o situație neprevăzută, care obligă vehiculul să se oprească sau să circule cu viteză foarte redusă, ori atunci când traficul din față este blocat.

OUG 195/2002 prevede explicit că semnalizarea de avarie este obligatorie atunci când un vehicul nu se mai poate deplasa din cauza unei defecțiuni. Scopul este avertizarea celorlalți participanți la trafic asupra unui pericol existent pe carosabil.

„Luminile de avarie se folosesc când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă, când vehiculul se deplasează foarte lent și/sau constituie el însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat”, precizează Poliția Română într-o informare publicată pe Facebook.

Mulți șoferi consideră că o oprire de câteva minute, cu avariile pornite, este permisă indiferent de loc. În realitate, legea face o distincție clară între opririle involuntare și cele făcute din inițiativa conducătorului auto.

Situațiile considerate urgențe – defecțiuni tehnice, probleme medicale ale șoferului sau pasagerilor, drum blocat ori accident rutier – permit oprirea chiar și în zone unde, în mod normal, aceasta ar fi interzisă. Aceste cazuri sunt însă fortuite și neprevăzute.

Dacă oprirea este una voluntară, pentru a intra într-o farmacie sau brutărie, se aplică regulile generale din Codul Rutier. Asta înseamnă că nu ai voie să oprești:

în zonele semnalizate cu „Oprirea interzisă”;

la mai puțin de 25 de metri înainte sau după o trecere de pietoni;

pe poduri, pe sau sub pasaje denivelate;

în curbe ori în locuri cu vizibilitate sub 50 de metri;

în zone unde depășirea este interzisă sau în alte situații prevăzute expres de lege.

Dacă oprirea respectă toate regulile legale, ea este permisă chiar și în fața unei farmacii sau brutării. Însă, dacă durata depășește 5 minute, situația se încadrează la staționare, iar regulile devin și mai stricte.

Staționarea este interzisă, printre altele:

pe drumuri publice cu lățimea mai mică de 6 metri;

în dreptul căilor de acces către proprietăți;

în pante și rampe.

Ce amenzi riscă șoferii

Folosirea luminilor de avarie nu te exonerează de sancțiuni. Pentru o oprire voluntară neregulamentară, amenda este cuprinsă între 405 și 607,5 lei.

În cazul încălcării regulilor de staționare, sancțiunea poate depăși 1.000 de lei. În plus, poliția poate dispune ridicarea vehiculului.

În București, de exemplu, recuperarea unei mașini ridicate presupune costuri suplimentare care, în funcție de sector, ajung de regulă între 500 și 1.000 de lei.