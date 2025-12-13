Bruxelles-ul propune introducerea unei a doua pensii obligatorii, bazată pe contribuții private, în care angajații ar intra automat. Modelul gândit de Bruxelles prevede ca toți angajații să fie înscriși automat într-un sistem privat de pensii suplimentare, alături de contribuțiile la sistemul public.

Atât angajații, cât și angajatorii ar urma să vireze lunar sume într-un fond privat, cu opțiunea clară de retragere prin refuz explicit. Mai exact, nu participarea ar deveni excepția, ci renunțarea. Banii ar urma să fie investiți în instrumente financiare precum acțiuni, obligațiuni și fonduri pentru a genera randamente pe termen lung.

Propunerea Bruxelles-ului pornește de la o realitate incomodă: prea puțini europeni economisesc suplimentar pentru pensie. Se pare că doar 20% dintre europeni au o pensie ocupațională și doar 18% dintre ei au una privată.

Totuși, în Uniunea Europeană, sistemele de pensii țin strict de competența statelor membre, iar Bruxelles-ul nu poate modifica direct arhitectura lor. Rolul Bruxelles-ului se limitează la recomandări, ghiduri de bune practici și la stimularea dezvoltării unor soluții complementare.

Cu alte cuvinte, propunerea nu se poate transforma peste noapte într-o obligație legală pentru toți europenii.

Pe lângă ideea unei a doua pensii obligatorii, Bruxelles-ul creează și alte instrumente menite să crească transparența și capacitatea europenilor de a-și planifica viitorul financiar. Printre acestea se numără:

introducerea unor sisteme digitale de urmărire a drepturilor de pensie, care să arate clar ce sume a acumulat fiecare, din ce surse și ce venituri aproximative îl așteaptă la retragere;

crearea unor „tablouri de bord” naționale ale pensiilor, care să ofere decidenților politici o imagine de ansamblu asupra sustenabilității și eficienței sistemelor, incluzând atât pensiile publice, cât și cele private;

Sistemele de pensii din Europa variază mult, fiind influențate de longevitate și reforme. Uniunea Europeană promovează coerența prin norme și coordonare, ajutând cetățenii europeni să-și cumuleze drepturile din mai multe state membre.

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale oferă informații. Sisteme de pensii private și speciale coexista alături de cele publice, generând dezbateri despre echitate.

În blocul comunitar, pensia medie variază semnificativ. Multe țări membre leagă vârsta de pensionare de speranța de viață, ducând la creșteri spre 70 de ani.

Chiar și în țări bogate, mulți pensionari trăiesc la limita sărăciei, iar dezbaterile privind echitatea (pensii speciale, fonduri) sunt intense.