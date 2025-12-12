Instanța de judecată l-a obligat pe șeful Romsilva Arad, Teodor Țigan, să restituie bonusul de pensionare în valoare de 280.520 de lei. Instanța de judecată a respins acțiunea formulată de Țigan. Decizia a păstrat încetarea contractului de muncă. Decizia nu este definitivă.

„Instanța a respins astăzi acțiunea formulată de către directorul direcției silvice Arad, dl. Țigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă și l-a obligat pe director la restituirea sumei de 280.520 de lei – bonusul de pensionare. Decizia nu e definitivă. Felicitări, avocaților de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar!”, a scris, pe rețelele sociale, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Vă reamintim că Țigan s-a pensionat de la Romsilva cu o primă de pensionare de 100.000 de euro, apoi s-a reangajat, fără concurs, la Direcția Silvică Arad. În urma scandalului public, Țigan a fost dat afară și a dat Direcția Silvică Arad în judecată, cerând despăgubiri cu dobândă.

Luna trecută, Buzoianu a trimis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) raportul Corpului de Control privind Direcția Silvică Arad. Documentul evidențiază pierderi financiare masive, investiții plătite dar inexistente în teren și acordarea ilegală a unei prime de pensionare de 100.000 de euro lui Țigan, care a continuat să lucreze în sistem după pensionare.

Buzoianu a transmis raportul Corpului de Control către procurori, după finalizarea verificărilor la Direcția Silvică Arad. Investigația a vizat atât situația financiară, cât și modul în care au fost aprobate și executate investițiile, precum și procedurile prin care fostul director al Romsilva a obținut bonusul de pensionare și a continuat activitatea. Controlul a scos la iveală și situații flagrante în privința investițiilor.

Cel mai grav exemplu privește drumul forestier Valea Plopilor. Au fost plătite facturi în valoare de 280.000 de lei pentru refacerea unui drum care a fost afectat de calamități. Există rapoarte, există hârtii, există absolut tot ceea ce ar trebui să existe pentru un drum care ar fi trebuit să fie astăzi făcut corect, funcțional. În practică acolo au fost aruncate câteva pietricele de la râul de lângă și astăzi drumul în continuare nu există, deși banii au fost plătiți.

Raportul detaliază și traseul prin care Țigan a obținut prima de pensionare de 100.000 de euro, deși a continuat să fie angajat.