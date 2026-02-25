Guvernul României este pregătit să reorganizeze Romsilva, reducând numărul direcțiilor regionale de la 41 la 19 și introducând concursuri și mandate de conducere cu criterii de performanță.

Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a subliniat că măsura va profesionaliza managementul pădurilor și va combate ineficiența actuală.

În prezent, Romsilva are 41 de direcții regionale, iar unii directori ocupă funcțiile de zeci de ani fără evaluări clare. Prin reorganizare, toate posturile de conducere vor fi scoase la concurs, iar contractele vor fi de tip mandat, cu durată de maximum 5 ani.

”Suntem la un pas de a adopta Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Romsilva. Această reorganizare, aşa cum există astăzi o înţelegere între toate partidele din coaliţie, va presupune trecerea la 19 direcţii regionale. De la 41 de direcţii la 19 direcţii. Hotărârea va introduce criterii de performanţă şi concursuri pentru ocuparea funcţiilor de conducere”, a declarat Diana Buzoianu, miercuri seară, la Digi24.

Reforma presupune contracte de mandat pentru directorii direcțiilor silvice regionale, diferite de contractele pe termen nelimitat existente în prezent. Contractul va avea o durată maximă de 5 ani și va putea fi reînnoit doar după un nou concurs.

”Asta înseamnă că directorii direcţiilor silvice regionale vor da concurs. Cine va fi câştigător va semna un contract de muncă. Atenţie, un contract de mandat. Şi este foarte diferit şi important, pentru că contractul de mandat se poate prelungi până la maximum 5 ani. Şi, dacă mai poate să obţină încă o dată postul la concurs, nu mai poate avea încă 5 ani”, a mai spus Buzoianu.

Aceasta măsură urmărește să garanteze responsabilitate și performanță în administrarea pădurilor.

”Noi, astăzi, avem directori silvici care sunt de 20-30 de ani în direcţii silvice, pe contract de muncă, şi au rămas aşa, pe termen nedeterminat, fără să facă absolut nimic. Sau, poate mai rău, întorcând ochii la ilegalităţi şi la tăierile ilegale. Deci, vor fi concursuri, în urma concursului se vor semna contracte de mandat, iar contractele respective vor avea criterii de performanţă ataşate. În fiecare an se va analiza criteriul de performanţă, îndeplinirea lui. Dacă nu se îndeplinesc criteriile de performanţă, nu vor mai putea să o continue”, a completat Buzoianu.

Federația Sindicatelor Silva a criticat proiectul, afirmând că reorganizarea poate duce la concedieri și blocaje administrative. Sindicaliștii susțin că reducerea direcțiilor nu garantează eficiență și poate slăbi capacitatea statului de a proteja pădurile.

Scopul principal al reformei este modernizarea Romsilva, prin creșterea responsabilității și profesionalismului în conducerea pădurilor naționale. Prin reducerea numărului de direcții și introducerea evaluărilor de performanță, Guvernul urmărește să prevină ilegalitățile și să eficientizeze activitatea instituției.