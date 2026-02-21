Primăria Timișoara face un pas decisiv în direcția transformării Pădurii Verzi într-o „pădure-parc”, după ce a obținut avizul final necesar pentru continuarea investiției. La șase ani de la preluarea terenului de la Guvernul României, municipalitatea propune încheierea unui acord de asociere cu Romsilva pentru implementarea proiectului.

Acordul urmează să fie dezbătut și votat în Consiliul Local.

Viceprimarul Ruben Lațcău a explicat că parteneriatul cu Romsilva oferă cadrul juridic necesar intervențiilor pe întreaga suprafață vizată.

„Am găsit, prin acest acord, soluția legală care ne permite să intervenim pe tot amplasamentul proiectului nostru pentru Pădurea Verde. Legea fondului forestier nu permite ca anumite zone și linii parcelare să fie transferate către primărie, dar acordul ne dă cadrul pentru a transforma pădurea într-un loc sigur și plăcut pentru plimbări și recreere. Am făcut pașii necesari prin proiectul de hotărâre și așteptăm, totodată, ca Romsilva să semneze acordul. Investiția de amenajare a pădurii-parc va intra curând în comisia tehnică, pentru a avansa la aprobarea indicatorilor și la etapa de autorizare a lucrărilor”, a declarat Ruben Lațcău.

Proiectul de transformare vizează amenajarea zonei pentru recreere, menținând în același timp destinația forestieră. Planurile includ trasee marcate, spații de odihnă cu bănci și mese, leagăne, refugii și panouri informative.

Vor fi instalate căsuțe pentru păsări, ca parte a măsurilor de protecție a faunei locale. Municipalitatea precizează că materialele utilizate vor fi prietenoase cu mediul, iar traseele vor fi monitorizate pentru siguranța vizitatorilor.

Primăria Timișoara va asigura finanțarea și implementarea lucrărilor, în timp ce Romsilva, prin Direcția Silvică Timiș, va furniza expertiză tehnică și va gestiona intervențiile asupra arborilor, conform normelor silvice.

Discuțiile privind reamenajarea Pădurii Verzi au început în 2020, când administrația locală a inițiat demersurile pentru obținerea terenului. În septembrie 2020, o hotărâre de guvern a aprobat transferul, cu condiția finalizării amenajării în termen de cinci ani.

În 2022, Ministerul Mediului a emis autorizarea necesară, iar în 2023, elaborarea documentației tehnice a fost atribuită firmei Terra Rosa Proiect SRL, pentru suma de 140.000 de lei, aproximativ 28.500 de euro fără TVA.

Studiul de fezabilitate, care avea termen de realizare de opt luni, a fost recent finalizat și urmează să fie analizat de Comisia Tehnico-Economică înainte de votul Consiliului Local.

După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, municipalitatea va putea demara procedurile de autorizare și achiziție publică pentru execuția lucrărilor.

Pădurea Verde este considerată principala zonă de recreere naturală a orașului, întinzându-se pe aproximativ 724 de hectare în partea de nord-est a Timișoarei. Zona este frecvent utilizată pentru plimbări, alergare, ciclism sau picnic.

Documentele istorice arată că, în trecut, pădurea avea o suprafață mult mai mare, extinzându-se până aproape de Arad. Defrișările masive din secolul al XIX-lea au redus însă semnificativ dimensiunea acesteia.

Forma actuală a pădurii este rezultatul unor amenajări silvice succesive, realizate începând cu anul 1860. Interdicția de tăiere a arborilor, introdusă în 1970, a favorizat regenerarea naturală a vegetației.

Pădurea este traversată de Pârâul Behela, iar în apropiere se află Muzeul Satului Bănățean și Grădina Zoologică Timișoara.

Proiectul de pădure-parc urmărește să ofere acces controlat și sigur vizitatorilor, fără a afecta regimul forestier al terenului. Planurile includ amenajarea de alei, piste pentru biciclete, toalete ecologice și zone de odihnă, precum și construcții provizorii din lemn.

Finalizarea studiului de fezabilitate deschide drumul către autorizarea lucrărilor și lansarea procedurilor de execuție.