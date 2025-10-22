Fundația Centura Verde și Primăria Capitalei au semnat protocolul care transformă inițiativa în realitate, cu sprijinul președintelui României, Nicușor Dan

Un pas major pentru viitorul sustenabil al Capitalei a fost făcut odată cu semnarea protocolului de colaborare între Fundația Centura Verde și Primăria Municipiului București. Documentul marchează începutul concret al proiectului „Centura Verde București-Ilfov”, o inițiativă menită să protejeze mediul, să reducă poluarea și să redea orașului echilibrul natural pierdut.

Evenimentul a fost anunțat în cadrul Climate Change Summit 2025, desfășurat la Palatul Parlamentului, unde președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de susținere fără echivoc:

„La ediția din 2023, în calitate de primar general, am semnat Memorandumul pentru Centura Verde a Capitalei. Astăzi, ca președinte al României, reafirm cu tărie convingerea că acțiunea climatică este o investiție strategică în securitatea, sănătatea și prosperitatea noastră colectivă.”

Această declarație consolidează tranziția proiectului din sfera intențiilor simbolice în cea a acțiunilor concrete. Protocolul semnat continuă eforturile Memorandumului pentru Aer Curat, Sănătate și Viitor, semnat în perioada 2023–2024 de reprezentanți ai Guvernului, Primăriei Capitalei și Consiliului Județean Ilfov, alături de lideri politici și organizații civice.

Lucian Judele, administratorul public al Municipiului București, a subliniat importanța urgentării procesului de aprobare.

„Bucureștiul este un oraș dinamic, dar are nevoie de o Centură Verde. Cele mai bune soluții sunt cele naturale. Scopul meu este ca, la sfârșitul lunii octombrie, acest protocol să fie pe ordinea de zi a Consiliului General și să devină realitate.”

Proiectul vizează nu doar protejarea pădurilor din jurul Capitalei, ci și reconfigurarea modului în care orașul interacționează cu mediul său înconjurător.

Oana Cambera, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, a evidențiat dimensiunea umană a inițiativei:

„Centura Verde București-Ilfov nu a fost niciodată un proiect abstract, ci unul concret, despre viața oamenilor și calitatea acesteia. Este un exemplu de colaborare între societatea civilă, specialiști și autorități.”

Într-o perioadă în care poluarea și schimbările climatice afectează calitatea vieții urbane, proiectul este privit ca o soluție strategică de regenerare și protecție a mediului.

Alex Găvan, alpinist, ecologist și președinte al Fundației Centura Verde, a descris semnarea protocolului ca pe o victorie a acțiunii asupra promisiunilor:

„Centura Verde este respirația de care are nevoie Capitala.”

La rândul său, Ciprian Gălușcă, directorul executiv al Fundației, a avertizat că „Bucureștiul nu mai are timp de pierdut”, subliniind că marile capitale europene investesc deja în infrastructuri verzi – un element esențial pentru adaptarea la schimbările climatice.

Proiectul „Centura Verde București-Ilfov” se bazează pe protejarea celor 26.000 de hectare de pădure din jurul Capitalei, care au fost incluse sub regimul special al noului Cod Silvic. Acesta permite intervențiile doar pentru întreținerea și regenerarea pădurilor, interzicând tăierile masive.

Pe lângă protecția fondului forestier, proiectul va aduce beneficii multiple: scăderea poluării aerului, reducerea efectului de insulă termică, crearea de zone de recreere pentru cetățeni și creșterea biodiversității.

Inițiativa „Împreună pentru Centura Verde”, coordonată de Fundația Centura Verde, reunește peste 150 de organizații și ONG-uri implicate în protecția mediului. După mai bine de doi ani de muncă, conceptul a fost inclus în Codul Silvic, devenind prima lege din Europa care recunoaște oficial Centurile Verzi la nivel național — un precedent legislativ important.

Documentul semnat urmează să ajungă pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București la finalul lunii octombrie. După adoptare, protocolul va fi semnat oficial de administratorul public al Capitalei și pus în aplicare printr-o colaborare strânsă între Primăria Capitalei, Fundația Centura Verde, Consiliul Județean Ilfov, mediul academic, societatea civilă și sectorul privat.

O nouă viziune pentru Capitala verde a României

Prin această inițiativă, Bucureștiul se aliniază tendințelor marilor metropole europene, care investesc masiv în infrastructura verde ca soluție de reziliență urbană. „Centura Verde București-Ilfov” nu reprezintă doar un proiect de mediu, ci un nou model de dezvoltare durabilă – unul care pune sănătatea, echilibrul și calitatea vieții în centrul politicilor publice.