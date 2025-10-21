Marți, Parlamentul European a aprobat o actualizare a reglementărilor UE referitoare la permisele de conducere, vizând sporirea siguranței pe drumuri și diminuarea accidentelor rutiere, care anual se soldează cu aproape 20.000 de victime în întreaga Uniune Europeană.

Regulile recente vizează atât conducătorii auto aflați la început de drum, cât și pe cei cu experiență, și marchează trecerea treptată către permise de conducere în format digital.

Una dintre schimbările esențiale prevede introducerea unei perioade de probă de minimum doi ani pentru cei care obțin permisul pentru prima dată.

Conform unui comunicat al Parlamentului European, în timpul acestei perioade de probă, noii șoferi vor trebui să respecte reguli mai severe legate de consumul de alcool, purtarea centurii de siguranță și utilizarea dispozitivelor de siguranță pentru copii.

Noii șoferi în vârstă de 17 ani vor avea posibilitatea să obțină permisul, însă li se va permite să conducă doar în prezența unui șofer cu experiență până când împlinesc 18 ani.

Regulamentele recente includ și lansarea permisului de conducere digital, disponibil pe telefonul mobil, însă șoferii vor avea în continuare opțiunea de a deține și varianta clasică, pe suport fizic.

Noile examene pentru permis vor acorda o atenție sporită recunoașterii pericolelor ce îi vizează pe pietoni, copii, bicicliști și alți participanți vulnerabili, precum și utilizării adecvate a sistemelor de asistență la volan.

Permisele pentru autoturisme vor avea o durată de valabilitate de 15 ani, în timp ce cele pentru camioane și autobuze vor expira după cinci ani, cu posibilitatea de a fi scurtată în situații speciale.

Conducătorii auto vor fi supuși examinării medicale, incluzând evaluarea vederii și a stării inimii, iar încălcările grave ale legislației rutiere — precum conducerea sub influența alcoolului sau implicarea în accidente fatale — vor fi sancționate și recunoscute în întreaga Uniune Europeană.

Jutta Paulus, raportor al Parlamentului European pe tema permiselor de conducere, a afirmat că aceste modificări vor spori atractivitatea meseriilor din domeniul transporturilor și vor îmbunătăți siguranța pietonilor și bicicliștilor.

Noile reglementări vor deveni aplicabile la 20 de zile după publicarea lor în Jurnalul Oficial al UE, iar guvernele statelor membre vor dispune de trei ani pentru a le implementa în legislația internă.