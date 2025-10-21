Modificarea a fost introdusă prin Ordinul nr. 1.226/2025, publicat recent în Monitorul Oficial, care completează Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.246/2007 privind aprobarea listei bolilor ce permit acordarea unei scutiri medicale.

Prin noua completare, persoanele care suferă de afecțiuni care au necesitat intervenții chirurgicale de stomizare sunt incluse oficial în categoria celor scutite de la purtarea centurii de siguranță, fie că sunt conducători auto, fie pasageri.

Intervențiile chirurgicale de stomizare sunt proceduri medicale ce implică realizarea, la nivelul abdomenului, a unei deschideri prin care organismul elimină fecalele sau urina, atunci când acest lucru nu mai este posibil pe cale naturală.

Lista actualizată include acum, pe lângă noua categorie, și alte afecțiuni grave, precum sindroamele hemoragipare, sindroamele tumorale abdominale precum splenomegalia, organomegalia sau adenopatiile masive, leucemiile acute și cronice, mielomul multiplu, limfoamele maligne, ciroza hepatică și cancerul hepatic cu ascită voluminoasă.

De asemenea, sunt exceptați pacienții aflați în perioada de trei luni postoperator după toracotomii și sternotomii, cei care au suferit un by-pass extraanatomic axilo-femural, persoanele cu pace-maker cardiac recent montat, pacienții cu afecțiuni acute ale sânului și cei care suferă de obezitate ce împiedică închiderea centurii de siguranță.

Cei care se află în una dintre aceste situații medicale pot fi exceptați de la portul centurii de siguranță doar în baza unui certificat medical eliberat conform modelului aprobat de Ministerul Sănătății.

Pe lângă cazurile medicale, Regulamentul de aplicare a Codului rutier prevede și alte excepții de la obligația de a purta centura. Acestea se aplică șoferilor care efectuează manevra de mers înapoi sau se află în staționare, femeilor aflate în stare vizibilă de graviditate, conducătorilor de autoturisme care efectuează transport public de persoane în regim de taxi atunci când transportă pasageri, instructorilor auto în timpul pregătirii practice a cursanților și examinatorilor din cadrul autorităților competente în timpul probelor practice pentru obținerea permisului de conducere.