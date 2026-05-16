Permisul de conducere poate fi suspendat pentru perioade cuprinse între 30 și 120 de zile, în funcție de gravitatea abaterilor comise în trafic. Poliția Rutieră aplică sancțiunile atât pentru încălcările considerate extrem de periculoase, cât și pentru acumularea repetată a unor contravenții aparent minore.

Depășirea vitezei legale rămâne una dintre cele mai frecvente cauze pentru suspendarea permisului de conducere. Șoferii care circulă cu peste 50 km/h peste limita admisă rămân fără permis timp de 90 de zile. Dacă viteza depășește cu mai mult de 70 km/h limita legală, suspendarea crește automat la 120 de zile.

Conducerea sub influența alcoolului, chiar și în situațiile încadrate drept contravenție, atrage suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile și amenzi consistente. Limita vizată este cea de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pe lista abaterilor sancționate sever se află și trecerea pe culoarea roșie a semaforului, neacordarea priorității pietonilor sau depășirile neregulamentare. În anumite situații, aceste încălcări pot duce direct la suspendarea permisului de conducere, mai ales dacă pun în pericol participanții la trafic.

Codul Rutier sancționează extrem de dur și manevrele considerate deosebit de periculoase. Întoarcerea pe autostradă sau mersul pe contrasens duc la suspendarea permisului pentru 120 de zile, în timp ce neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată poate lăsa șoferul fără dreptul de a conduce pentru trei luni.

Mulți șoferi rămân fără permis de conducere fără să fi comis o singură abatere extrem de gravă. Sistemul punctelor de penalizare permite suspendarea dreptului de a conduce atunci când se acumulează 15 puncte într-un interval de 12 luni.

În practică, pragul poate fi atins rapid prin repetarea unor contravenții frecvente. Folosirea telefonului mobil la volan, nepurtarea centurii de siguranță și depășirea repetată a vitezei legale cu valori moderate pot duce la suspendarea permisului de conducere.

De exemplu, un șofer surprins în mod repetat vorbind la telefon fără dispozitiv hands-free, circulând fără centură și depășind limita de viteză cu 30-40 km/h poate ajunge rapid la pragul critic al punctelor de penalizare.

Legislația rutieră prevede sancțiuni și mai severe pentru șoferii care repetă aceeași situație într-un interval scurt de timp. Dacă un conducător auto acumulează din nou 15 puncte de penalizare în mai puțin de 12 luni de la precedenta suspendare, perioada fără permis de conducere poate crește la 60 de zile.

Șoferii care vor să obțină reducerea perioadei de suspendare trebuie să respecte noile condiții impuse de legislația rutieră și fiscală. Pe lângă promovarea testului de verificare a regulilor de circulație, conducătorii auto trebuie să demonstreze că nu au datorii provenite din amenzi rutiere.

Pentru reducerea perioadei de suspendare, șoferii sunt obligați să prezinte un certificat de atestare fiscală emis de ANAF sau de direcțiile locale de taxe și impozite. Documentul trebuie să confirme că toate amenzile rutiere restante au fost achitate integral.

În lipsa acestui certificat, cererea pentru reducerea suspendării permisului de conducere este respinsă automat, indiferent de rezultatul obținut la testul teoretic.

Astfel, un șofer care a rămas fără permis de conducere pentru depășirea vitezei și dorește reducerea perioadei de suspendare poate pierde acest drept dacă figurează cu amenzi neachitate, inclusiv unele mai vechi.

Autoritățile susțin că măsura urmărește atât creșterea disciplinei în trafic, cât și recuperarea sumelor restante provenite din sancțiuni rutiere.

Permisul de conducere poate fi retras și din motive medicale atunci când starea de sănătate a șoferului reprezintă un risc pentru siguranța rutieră. Normele Ministerului Sănătății obligă medicii să trimită pacienții către evaluări medicale de specialitate dacă există suspiciuni privind incompatibilitatea dintre boală și șofat.

Printre cele mai grave situații se află epilepsia și alte afecțiuni neurologice severe. Persoanele care suferă de crize epileptice pot pierde permisul de conducere din cauza riscului ridicat de pierdere a controlului asupra vehiculului.

Boala Parkinson în stadiu avansat, scleroza multiplă sau formele severe de demență sunt de asemenea considerate incompatibile cu șofatul atunci când afectează coordonarea, reflexele sau capacitatea de concentrare.

Tulburările psihice grave intră și ele pe lista afecțiunilor care pot duce la retragerea permisului de conducere. Schizofrenia, psihozele acute sau depresia severă rezistentă la tratament sunt evaluate de comisii medicale specializate pentru a stabili dacă pacientul poate conduce în siguranță.

În paralel, diabetul zaharat insulinodependent, asociat cu episoade severe de hipoglicemie, poate duce la suspendarea sau retragerea permisului de conducere. Scăderile bruște ale glicemiei pot provoca leșin sau stări severe de confuzie la volan.

Bolile cardiovasculare severe reprezintă o altă categorie de afecțiuni incompatibile cu șofatul. Aritmiile grave, cardiomiopatiile sau episoadele repetate de sincopă pot determina retragerea permisului de conducere până la stabilizarea stării medicale.

Persoanele purtătoare de stimulatoare cardiace sau defibrilatoare implantabile pot conduce doar în anumite condiții și cu avize medicale periodice.

Sindromul de apnee obstructivă în somn este considerat un risc major pentru siguranța rutieră din cauza somnolenței severe pe timpul zilei. Formele moderate și grave ale bolii pot duce la suspendarea permisului de conducere până când pacientul demonstrează că urmează un tratament eficient.

Problemele grave de vedere pot de asemenea conduce la pierderea dreptului de a conduce. Normele medicale stabilesc limite clare privind acuitatea vizuală minimă și câmpul vizual necesar pentru obținerea sau menținerea permisului de conducere.

Recent, autoritățile au verificat inclusiv situațiile unor persoane încadrate în diferite grade de handicap care dețineau permis de conducere, în contextul suspiciunilor privind incompatibilitatea dintre anumite afecțiuni și capacitatea de a conduce în siguranță. În mai multe cazuri, șoferii au rămas fără dreptul de a conduce fie după evaluări medicale, fie pentru că nu s-au prezentat la controalele solicitate de Poliția Rutieră.

Tabel. Situațiile în care poți rămâne fără permis de conducere: